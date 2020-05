Додано: Вів 05 тра, 2020 15:32

Yuri_61 написав: кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?

Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу

золото - это прошлый век, пещерный кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсузолото - это прошлый век, пещерный

позолочені контакти для електроніки ще ніхто не знайшов чим замінити позолочені контакти для електроніки ще ніхто не знайшов чим замінити

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/