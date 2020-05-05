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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2139214021412142
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:32

  Yuri_61 написав:кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный

позолочені контакти для електроніки ще ніхто не знайшов чим замінити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:39

  Yuri_61 написав:Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу


какому ? :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:40

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный

позолочені контакти для електроніки ще ніхто не знайшов чим замінити


Если Вы когда нибудь читали физику твердого тела , то наверняка бы знали ,о том, что заряд ,находится на поверхности металла или проводящих поверхностей .
Обладает малым удельным сопротивлением .
Именно золото поэтому и используют для напыления на контакты микросхем , процессоров и т.д.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:15

  холява написав:Именно золото поэтому и используют для напыления на контакты микросхем , процессоров и т.д.


Золото не лучший проводник, сопротивление меди значительно ниже. А у серебра ещё ниже, чем у меди. У серебра самое низкое сопротивление, но не настолько чтобы им было выгодно медь в электронике заменять. Серебро используют в критических местах, где сопротивление крайне важно :)

Удельное сопротивление Ом*мм2/м:
Серебро 0.015 - 0.0162
Медь 0.01707 - 0.018 (чистейшая медь 99.9999% 0.01673)
Золото 0.023
Латунь 0.025 - 0.108
Алюминий 0.0262 - 0.0295
Бронза 0.095 - 0.1

Золото используют именно на контактах, т.к. поверхность золота меньше подвержена образованию плёнки из окислов, которая ухудшает механический контакт. Но серебро для контактов не намного хуже работает.

Так что для электроники медь и серебро имеют большее значение, чем золото :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:07

Амвросий ИМХО, медь используют там, где нет выраженного скин-эффекта, а там где (ввиду используемых частот) он очень явно выражен - целесообразнее посеребренные проводники использовать. Хотя в целом, да - для критических случаев серебро лучше меди.
А покрытие контактов платиной всегда лучше, чем золотом, хоть она имеет высокое удельное сопротивление :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:23

Ну, вот , бл* и приплыли...
А Вы тут Золото - наше все...
Оптоволокно и электромагнитное поле в консервной банке...
Вот в чем надо хранить сбережения!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

А если без шуток,
У меня бизнес связан с б/у железом и электродвигателями... Медь и чернуха росли...и на пике в 2008 казалось все будет дальше гуд...
Мало того что спрос на мою продукцию упал раз в пять, да еще моторы( на пример) которые по 5000 при курсе 5,0 было купить на склад за счастье, продавали по 3000 при курсе 8,0 и молились чтоб хоть кто-то купил...
Пережили и это...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:50

  Амвросий написав:
  холява написав:Именно золото поэтому и используют для напыления на контакты микросхем , процессоров и т.д.


Золото не лучший проводник, сопротивление меди значительно ниже. А у серебра ещё ниже, чем у меди. У серебра самое низкое сопротивление, но не настолько чтобы им было выгодно медь в электронике заменять. Серебро используют в критических местах, где сопротивление крайне важно :)

Удельное сопротивление Ом*мм2/м:
Серебро 0.015 - 0.0162
Медь 0.01707 - 0.018 (чистейшая медь 99.9999% 0.01673)
Золото 0.023
Латунь 0.025 - 0.108
Алюминий 0.0262 - 0.0295
Бронза 0.095 - 0.1

Золото используют именно на контактах, т.к. поверхность золота меньше подвержена образованию плёнки из окислов, которая ухудшает механический контакт. Но серебро для контактов не намного хуже работает.

Так что для электроники медь и серебро имеют большее значение, чем золото :D

золото имеет два очень важных и уникальных свойства - оно не окисляется (привет все слаботочные реле и разьемы контакты (загляните внутрь разьема USB - какого он цвета?). и второе - оно ковкое, т.е. из него можна сделать (в отличии от паладия и платины) очень тонкую проволочку, которой подключить кристал микросхемы к ее выводам.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:00

  Yuri_61 написав:кто сказал, что золото это надёжный и высоколиквидный актив?
Через 100 лет функция золота перейдёт к другому ресурсу
золото - это прошлый век, пещерный

Анекдот вспомнился из далёкого прошлого:
Мужик закапывает золотые монеты в огороде. Сосед увидел и кричит:
Зачем прятать? В будущем, при коммунизме денег не будет...
- А у меня будут!
Richi
 
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