United States Mint опубликовал официальные данные по продажам золотых и серебряных монет «Американский орёл» по итогам апреля 2020г. В апреле было реализовано 105.000 унций золота в виде инвестиционных монет. По сравнению с апрелем 2019 г., когда было продано всего 10.000 унций, рост продаж составил +950%. https://www.usmint.gov/about/production ... lion-sales
Несмотря на то, что ФРС заявляла что не будет понижать ставку до отрицательных уровней, у рынка есть своё мнение. Несколько минут назад функция WIRP Bloomberg показала нечто, чего никогда не было раньше: подразумеваемая ставка ФРС января 2021 года теперь является отрицательной -0,027%. Более того, она сместилась уже на декабрь 2020г. Рынок начинает активно оценивать отрицательные ставки, которые могут появиться уже через 6 месяцев с сегодняшнего дня! Что означает отрицательная процентная ставка, помимо очевидного смертного приговора для банков и дефляционного коллапса для мировой экономики?