United States Mint опубликовал официальные данные по продажам золотых и серебряных монет «Американский орёл» по итогам апреля 2020г. В апреле было реализовано 105.000 унций золота в виде инвестиционных монет. По сравнению с апрелем 2019 г., когда было продано всего 10.000 унций, рост продаж составил +950%. https://www.usmint.gov/about/production ... lion-sales
Несмотря на то, что ФРС заявляла что не будет понижать ставку до отрицательных уровней, у рынка есть своё мнение. Несколько минут назад функция WIRP Bloomberg показала нечто, чего никогда не было раньше: подразумеваемая ставка ФРС января 2021 года теперь является отрицательной -0,027%. Более того, она сместилась уже на декабрь 2020г. Рынок начинает активно оценивать отрицательные ставки, которые могут появиться уже через 6 месяцев с сегодняшнего дня! Что означает отрицательная процентная ставка, помимо очевидного смертного приговора для банков и дефляционного коллапса для мировой экономики?
Shummi написав:Да уж, интересно что станет триггером. Когда пойдет инфляция, хотя бы в несколько %. Сколько до этого времени, недели, месяцы? Пол года?
Вероятно до тех пор, пока не начнутся проблемы с поставкой физического металла. Тогда это уже невозможно будет скрыть т.к. люди будут возмущаться, жаловаться и заполнят информационное пространство интернета, начнётся ажиотажный спрос на фоне паники и им придётся цену поднять в 2 раза за короткий период, чтобы сбить этот ажиотаж. Потом откатимся с 3000-3500 на 2800 и опять затишье на какое-то время. Одни будут зализывать раны, другие кусать локти, что не успели, но после такого резкого подъёма мало кто решится входить в золото. Я так думаю (с)
hxbbgaf написав:Так вам и скажут. Будут рисовать нули до последнего, пока сырье и драг. металлы не взлетят в разы.
Сейчас рынок поставил Пауэлла на растяжку, и ему нужно что-то срочно отвечать. Если он будет молчать, то рынок расценит это как молчаливое согласие ФРС с отрицательными ставками, и уже не декабрьские, а ноябрьские фьючерсы будут торговаться с учётом этого. Пауэлл должен или поднять руки вверх и признать что США будут присоединяться к развитым странам ЕС и очевидно к Японии, и уйдут в зону отрицательных ставок, или готовить очередные 2-3 трлн. для следующего QE, что наверняка позволит золоту переступить через порог $1800, и обосноваться в районе $1900, если не выше....
Shummi написав:Тут я согласен. Но вопрос скорее в чем, будет ли второе дно. Если сиплый пойдет таки вниз, то и золото со всеми комодами тоже. Вот и вопрос, добирать сейчас, или подождать) пока жду)))
Вы из тех кто думает: Зима наверно будет. Когда переобувать зимнюю резину? Вот будет снег и ... Только когда выпадает снег, то в шиномонтажку очередь на неделю, зимняя резина стоит, как эликсир молодости, а особо одарённые гоняют на летней в надежде, что пронесёт. Так что ждите