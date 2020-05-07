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Горячие новости по
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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2140214121422143
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:38

United States Mint опубликовал официальные данные по
продажам золотых и серебряных монет «Американский орёл»
по итогам апреля 2020г.
В апреле было реализовано 105.000 унций золота в виде инвестиционных монет.
По сравнению с апрелем 2019 г., когда было продано всего 10.000 унций,
рост продаж составил +950%.
https://www.usmint.gov/about/production ... lion-sales
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:51

Несмотря на то, что ФРС заявляла что не будет понижать ставку до отрицательных уровней, у рынка есть своё мнение.
Несколько минут назад функция WIRP Bloomberg показала нечто, чего никогда не было раньше: подразумеваемая ставка ФРС января 2021 года теперь является отрицательной -0,027%. Более того, она сместилась уже на декабрь 2020г.
Рынок начинает активно оценивать отрицательные ставки, которые могут появиться уже через 6 месяцев с сегодняшнего дня!
Зображення
Что означает отрицательная процентная ставка, помимо очевидного смертного приговора для банков и дефляционного коллапса для мировой экономики?

Король облигаций Jeffrey Gundlach, написал в Твиттере, что показатель
менее нуля является «фатальным».
https://twitter.com/TruthGundlach?ref_s ... nuary-2021

На этом фоне золото растёт на 2%, серебро на 3%
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Да уж, интересно что станет триггером. Когда пойдет инфляция, хотя бы в несколько %.
Сколько до этого времени, недели, месяцы? Пол года?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:21

  Shummi написав:Да уж, интересно что станет триггером. Когда пойдет инфляция, хотя бы в несколько %.
Сколько до этого времени, недели, месяцы? Пол года?

Так вам и скажут. Будут рисовать нули до последнего, пока сырье и драг. металлы не взлетят в разы. А тогда уже эти цифры никого не будут волновать, им просто не будет доверия.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:32

  Shummi написав:Да уж, интересно что станет триггером. Когда пойдет инфляция, хотя бы в несколько %.
Сколько до этого времени, недели, месяцы? Пол года?

Вероятно до тех пор, пока не начнутся проблемы с поставкой физического металла. Тогда это уже невозможно будет скрыть т.к. люди будут возмущаться, жаловаться и заполнят информационное пространство интернета, начнётся ажиотажный спрос на фоне паники и им придётся цену поднять в 2 раза за короткий период, чтобы сбить этот ажиотаж. Потом откатимся с 3000-3500 на 2800 и опять затишье на какое-то время. Одни будут зализывать раны, другие кусать локти, что не успели, но после такого резкого подъёма мало кто решится входить в золото. Я так думаю (с)
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:37

  hxbbgaf написав:Так вам и скажут. Будут рисовать нули до последнего, пока сырье и драг. металлы не взлетят в разы.

Сейчас рынок поставил Пауэлла на растяжку, и ему нужно что-то срочно отвечать.
Если он будет молчать, то рынок расценит это как молчаливое согласие ФРС с отрицательными ставками, и уже не декабрьские, а ноябрьские фьючерсы будут торговаться с учётом этого. Пауэлл должен или поднять руки вверх и признать что США будут присоединяться к развитым странам ЕС и очевидно к Японии,
и уйдут в зону отрицательных ставок,
или готовить очередные 2-3 трлн. для следующего QE,
что наверняка позволит золоту переступить через порог $1800, и обосноваться в районе $1900, если не выше....
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:39

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Тут я согласен. Но вопрос скорее в чем, будет ли второе дно. Если сиплый пойдет таки вниз, то и золото со всеми комодами тоже. Вот и вопрос, добирать сейчас, или подождать) пока жду)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:48

  Shummi написав:Тут я согласен. Но вопрос скорее в чем, будет ли второе дно. Если сиплый пойдет таки вниз, то и золото со всеми комодами тоже. Вот и вопрос, добирать сейчас, или подождать) пока жду)))

Вы из тех кто думает: Зима наверно будет. Когда переобувать зимнюю резину? Вот будет снег и ... Только когда выпадает снег, то в шиномонтажку очередь на неделю, зимняя резина стоит, как эликсир молодости, а особо одарённые гоняют на летней в надежде, что пронесёт. Так что ждите :)
Richi
 
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