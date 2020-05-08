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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:24
Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))
Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.
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Shummi
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:18
Shummi написав:
Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))
Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.
Смешное другое, что количество открытых брокерских счетов в той же России, увеличилось за год на 20%. Т.е. все загнали деньги и на низком старте. Представляете, как всех вынесут вперёд ногами на очередной попытке поймать тренд?! Так что ... думайТЕ!
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Richi
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23
Richi
Так это тренд. Вон уже отрицательные ставки по трежерям светят. В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя
Большинство друзей в недвиге, единственный реальный актив в Украине в наше время. Но насколько просядет, непонятно конечно....
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Shummi
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:04
Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся.
Они только делаю вид что озабочены внешним долгом.
А фактически денег уже никто не считает.
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наблюдательный
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17
Shummi написав:Richi
В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя
Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет.
P.S. Может проще через Interactive Brokers?
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Richi
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