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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))

Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:18

  Shummi написав:Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))

Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.

Смешное другое, что количество открытых брокерских счетов в той же России, увеличилось за год на 20%. Т.е. все загнали деньги и на низком старте. Представляете, как всех вынесут вперёд ногами на очередной попытке поймать тренд?! Так что ... думайТЕ!
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23

Richi
Так это тренд. Вон уже отрицательные ставки по трежерям светят. В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя :-)
Большинство друзей в недвиге, единственный реальный актив в Украине в наше время. Но насколько просядет, непонятно конечно....
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:04

Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся.
Они только делаю вид что озабочены внешним долгом.
А фактически денег уже никто не считает.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17

  Shummi написав:Richi
В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя :-)

Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет. :)
P.S. Может проще через Interactive Brokers?
Richi
 
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  #<1 ... 2141214221432144
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