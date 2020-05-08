Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги)))) Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))
Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша))) И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх. Но самому стремно.
Shummi написав:Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги)))) Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))
Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша))) И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх. Но самому стремно.
Смешное другое, что количество открытых брокерских счетов в той же России, увеличилось за год на 20%. Т.е. все загнали деньги и на низком старте. Представляете, как всех вынесут вперёд ногами на очередной попытке поймать тренд?! Так что ... думайТЕ!
Richi Так это тренд. Вон уже отрицательные ставки по трежерям светят. В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя Большинство друзей в недвиге, единственный реальный актив в Украине в наше время. Но насколько просядет, непонятно конечно....
Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся. Они только делаю вид что озабочены внешним долгом. А фактически денег уже никто не считает.
В ФРС поняли что Пауэлл не может долго быть на растяжке и срочно изменили его график. Очередной его спич перенесли с июня на 13 мая. Через 5 дней, очевидно, прояснится ситуация с отрицательными ставками. Судя по спешке этого решения, он попробует рынки успокоить.
наблюдательный написав:Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся. Они только делаю вид что озабочены внешним долгом. А фактически денег уже никто не считает.
наблюдательный написав:В ФРС поняли что Пауэлл не может долго быть на растяжке и срочно изменили его график. Очередной его спич перенесли с июня на 13 мая. Через 5 дней, очевидно, прояснится ситуация с отрицательными ставками. Судя по спешке этого решения, он попробует рынки успокоить.
В нём, в частности, он заявил: Во-первых, нет никакого смысла находиться на рынке ценных бумаг - фондовом рынке, рынке облигаций, ETF или пытаться выбрать компании, которые выигрывают от закрытия, такие как Amazon или Netflix. Когда Доу движется на тысячу пунктов вверх и на тысячу пунктов вниз от одного дня недели к следующему, это явно не безопасное место для тех, кто не является дневным трейдером. Как мы узнали недавно, это даже не безопасное место для дневных трейдеров. Я думаю, что вы должны выйти из этих рынков. Нет смысла удерживать акции или, по крайней мере, покупать больше. Что нужно сделать людям, так это получить ликвидность. Я думаю, что людям нужно владеть золотом, потому что режим центрального банка - я называю это кейнсианским центральным банком - наконец-то полностью дискредитирован. Они накачали все эти деньги, о которых мы говорили, и не сделали ничего, чтобы остановить крах экономики или даже финансовые рынки. Нужно оставаться ликвидным, накапливать золото и минимизировать расходы. Мы не знаем, как и когда мы выйдем из этого....