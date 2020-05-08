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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2141214221432144
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))

Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:18

  Shummi написав:Так смеются все))) но фишка та в том, что поезд летит уверенно и приносит людям деньги))))
Если пойдет инфляция, то SP 500 тоже вполне пойдет брать оверхаи)))

Планирую вот завести очередное пополнение на счет, и уже там на 60 % сижу на подушке с кэша)))
И жду все таки второго дна) вполне может быть, что жизнь за такую попытку "маркет тайминга" еще накажет. А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.

Смешное другое, что количество открытых брокерских счетов в той же России, увеличилось за год на 20%. Т.е. все загнали деньги и на низком старте. Представляете, как всех вынесут вперёд ногами на очередной попытке поймать тренд?! Так что ... думайТЕ!
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23

Richi
Так это тренд. Вон уже отрицательные ставки по трежерям светят. В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя :-)
Большинство друзей в недвиге, единственный реальный актив в Украине в наше время. Но насколько просядет, непонятно конечно....
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:04

Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся.
Они только делаю вид что озабочены внешним долгом.
А фактически денег уже никто не считает.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17

  Shummi написав:Richi
В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя :-)

Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет. :)
P.S. Может проще через Interactive Brokers?
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:52

В ФРС поняли что Пауэлл не может долго быть на растяжке и срочно изменили его график. Очередной его спич перенесли с июня на 13 мая.
Через 5 дней, очевидно, прояснится ситуация с отрицательными ставками.
Судя по спешке этого решения, он попробует рынки успокоить.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:56

  наблюдательный написав:Тут совсем недавно обсуждали как Китай может обвалить экономику США, путём сброса ихних трежерей. Всё, забудьте об этом напрочь. Если ФРС уже фактически монетизировала свой баланс бумаг на 6 трлн., то 1 трлн. своих облигаций, что есть у Китая, переварит легко, и даже не поперхнётся.
Они только делаю вид что озабочены внешним долгом.
А фактически денег уже никто не считает.

Да, она и сама валится.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:57

  наблюдательный написав:В ФРС поняли что Пауэлл не может долго быть на растяжке и срочно изменили его график. Очередной его спич перенесли с июня на 13 мая.
Через 5 дней, очевидно, прояснится ситуация с отрицательными ставками.
Судя по спешке этого решения, он попробует рынки успокоить.

Как бы павловскую реформу не замутили.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:37

  Shummi написав: А так всем советовать легко, UGLD ETF прикупить и наблюдать как все летит вверх.
Но самому стремно.

По поводу советов. Бывший директор бюджетного управления в администрации Рейгана, конгресмен Дэвид Стокман на днях дал интервью.
https://internationalman.com/articles/d ... vid-world/

В нём, в частности, он заявил:
​​Во-первых, нет никакого смысла находиться на рынке ценных бумаг - фондовом рынке, рынке облигаций, ETF или пытаться выбрать компании, которые выигрывают от закрытия, такие как Amazon или Netflix.
Когда Доу движется на тысячу пунктов вверх и на тысячу пунктов вниз от одного дня недели к следующему, это явно не безопасное место для тех, кто не является дневным трейдером. Как мы узнали недавно, это даже не безопасное место для дневных трейдеров.
Я думаю, что вы должны выйти из этих рынков. Нет смысла удерживать акции или, по крайней мере, покупать больше.
Что нужно сделать людям, так это получить ликвидность.
Я думаю, что людям нужно владеть золотом, потому что режим центрального банка - я называю это кейнсианским центральным банком - наконец-то полностью дискредитирован.
Они накачали все эти деньги, о которых мы говорили, и не сделали ничего, чтобы остановить крах экономики или даже финансовые рынки.
Нужно оставаться ликвидным, накапливать золото и минимизировать расходы. Мы не знаем, как и когда мы выйдем из этого....
наблюдательный
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