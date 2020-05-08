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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:05
tumos написав: наблюдательный написав:
Что касается Боинга,то там всё просто.
600млрд. от ФРС, и вопрос решён.
И не только с Боингом. Наливают всем...
Проблемы только нарастают. Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях СШАhttps://www.interfax.ru/business/707129
Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.
И военный сегмент похоже не выручит.
Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:35
hxbbgaf написав:
Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.
Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ?
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