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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2142214321442145
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:05

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Что касается Боинга,то там всё просто.
600млрд. от ФРС, и вопрос решён.
И не только с Боингом. Наливают всем...


Проблемы только нарастают.

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США
https://www.interfax.ru/business/707129

Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.
И военный сегмент похоже не выручит.

Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:35

  hxbbgaf написав:Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.

Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ?
tumos
 
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