Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок. И военный сегмент похоже не выручит.
Вот военное направление как раз их выручит. Потому что помимо Commercial Airplanes (гражданская продукция) есть ещё Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника)
Военная продукция компании, помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним и к летательным аппаратам других производителей, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники, от сухопутных боевых машин (а также двигателей для гусеничной бронетехники других производителей), военной робототехники до программно-аппаратных комплексов, боевых информационно-управляющих систем, автоматизированных систем управления войсками и ВВТ, разведывательных спутников, навигационных спутников, спутниковых систем связи, разведки и целеуказания, а также высокоточных боеприпасов — авиабомб и управляемых ракет. К ракетам других производителей компания изготавливает контрольно-проверочную аппаратуру и системы наземного/подземного управления. Кроме перечисленных направлений военного производства, компания традиционно участвует во множестве комплексных долгосрочных и краткосрочных программ перевооружения и переоснащения (типа Стратегической оборонной инициативы, SBX-GMD и др.) вооружённых сил в целом и их отдельных компонентов. занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США. Ракетные вооружения AGM-69 SRAM, AGM-86 Аэрокосмическая техника S-IC — первая ступень ракеты-носителя Сатурн V. Inertial Upper Stage — разгонный блок. Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный самолёт. Boeing 601, Boeing 702 — космические платформы, используемые для создания средних и тяжелых геостационарных телекоммуникационных спутников связи. Юнити — американский компонент Международной космической станции представляет собой герметичный соединительный модуль, с шестью стыковочными узлами. Де́стини — американский научный модуль Международной космической станции. Корабли и суда Кораблестроительное подразделение компании (Boeing Marine Systems) с верфями в Рентоне (Вашингтон) и производством в Анахайме (Калифорния) с 1960-х годов занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США. Суда на подводных крыльях КПК с водомётным движителем Десантно-высадочные средства....... https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.