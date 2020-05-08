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  #<1 ... 2142214321442145
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:05

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Что касается Боинга,то там всё просто.
600млрд. от ФРС, и вопрос решён.
И не только с Боингом. Наливают всем...


Проблемы только нарастают.

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США
https://www.interfax.ru/business/707129

Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.
И военный сегмент похоже не выручит.

Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:35

  hxbbgaf написав:Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.

Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:45

  Richi написав:
  Shummi написав:Richi
В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя :-)

Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет. :)
P.S. Может проще через Interactive Brokers?

Там там и открыл изначально!
Тинькофф так хотел, для опыта)))
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Что касается Боинга,то там всё просто.
600млрд. от ФРС, и вопрос решён.
И не только с Боингом. Наливают всем...


Проблемы только нарастают.

Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США
https://www.interfax.ru/business/707129

Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.
И военный сегмент похоже не выручит.

Вот военное направление как раз их выручит. Потому что помимо Commercial Airplanes (гражданская продукция) есть ещё Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника)

Военная продукция компании, помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним и к летательным аппаратам других производителей, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники, от сухопутных боевых машин (а также двигателей для гусеничной бронетехники других производителей), военной робототехники до программно-аппаратных комплексов, боевых информационно-управляющих систем, автоматизированных систем управления войсками и ВВТ, разведывательных спутников, навигационных спутников, спутниковых систем связи, разведки и целеуказания, а также высокоточных боеприпасов — авиабомб и управляемых ракет. К ракетам других производителей компания изготавливает контрольно-проверочную аппаратуру и системы наземного/подземного управления. Кроме перечисленных направлений военного производства, компания традиционно участвует во множестве комплексных долгосрочных и краткосрочных программ перевооружения и переоснащения (типа Стратегической оборонной инициативы, SBX-GMD и др.) вооружённых сил в целом и их отдельных компонентов.
занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.
Ракетные вооружения AGM-69 SRAM, AGM-86
Аэрокосмическая техника
S-IC — первая ступень ракеты-носителя Сатурн V.
Inertial Upper Stage — разгонный блок.
Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный самолёт.
Boeing 601, Boeing 702 — космические платформы, используемые для создания средних и тяжелых геостационарных телекоммуникационных спутников связи.
Юнити — американский компонент Международной космической станции представляет собой герметичный соединительный модуль, с шестью стыковочными узлами.
Де́стини — американский научный модуль Международной космической станции.
Корабли и суда
Кораблестроительное подразделение компании (Boeing Marine Systems) с верфями в Рентоне (Вашингтон) и производством в Анахайме (Калифорния) с 1960-х годов занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.
Суда на подводных крыльях
КПК с водомётным движителем
Десантно-высадочные средства.......
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing

Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:04

  tumos написав:
  hxbbgaf написав:Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.

Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ?

Так об этом же и говорим! Произойдет именно то. И ждать осталось, похоже, недели, максимум пару месяцев. Чтоб оттянуть, будут тянуть карантин до последнего. Или павловскую реформу проведут.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:07

  наблюдательный написав:Вот военное направление как раз их выручит.

Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.


США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:09

  tumos написав:
  наблюдательный написав:Вот военное направление как раз их выручит.

Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.


США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. )

Старое отмирает, но рождается новое. В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».
А есть ещё F-22 «Raptor», B-2 «Stealth Bomber» и т.п.
Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.
Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.
Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:53

  наблюдательный написав:Старое отмирает, но рождается новое.


С точностью до наоборот. Пример с B-52 тому. А вот, B-2 похоже снимают с вооружения. Вероятные причины - огромная стоимость самолета и его эксплуатации. Раз в несколько лет необходимо восстанавливать покрытие - $60 млн, стоимость летного часа под $150000

  наблюдательный написав:В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».


Трамп подверг жесткой критике проект F-35 из-за его непомерной стоимости.

  наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.
Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.


Посмотрим, время покажет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:54

  наблюдательный написав:Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.

А General Motors 2009 год - не показатель? Обанкротят, разделят на 2 компании, в первую из которых войдут наиболее убыточные подразделения, а во вторую — военные. Военные заказы - это секреты, контракты на десятки лет и нельзя вот так просто сменить подрядчика. Это не поставка топлива для самолётов или шин для автомобилей, а безопасность страны.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59

  наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.
Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.
Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.

Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...
Richi
 
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