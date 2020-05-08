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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2142214321442145 Додано: Суб 09 тра, 2020 10:05 tumos написав: наблюдательный написав: Что касается Боинга,то там всё просто.

600млрд. от ФРС, и вопрос решён.

И не только с Боингом. Наливают всем... Что касается Боинга,то там всё просто.600млрд. от ФРС, и вопрос решён.И не только с Боингом. Наливают всем...



Проблемы только нарастают.



Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

https://www.interfax.ru/business/707129



Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.

И военный сегмент похоже не выручит. Проблемы только нарастают.Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях СШАКому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.И военный сегмент похоже не выручит.

Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни. Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни. hxbbgaf Повідомлень: 21442 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 10:35 hxbbgaf написав: Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни. Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.

Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ? Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ? tumos Повідомлень: 1105 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 11:45 Richi написав: Shummi написав: Richi

В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя

В России да, все на оч крутом уровне, пробовал у Тинькова открыть, но нерезидентам нельзя

Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет.

P.S. Может проще через Interactive Brokers? Почему нельзя? Если Вас не смущает налог 30% с не резидентов, то преград нет.P.S. Может проще через Interactive Brokers?

Там там и открыл изначально!

Тинькофф так хотел, для опыта))) Там там и открыл изначально!Тинькофф так хотел, для опыта))) Shummi Повідомлень: 413 З нами з: 08.12.14 Подякував: 176 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54 tumos написав: наблюдательный написав: Что касается Боинга,то там всё просто.

600млрд. от ФРС, и вопрос решён.

И не только с Боингом. Наливают всем... Что касается Боинга,то там всё просто.600млрд. от ФРС, и вопрос решён.И не только с Боингом. Наливают всем...



Проблемы только нарастают.



Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

https://www.interfax.ru/business/707129



Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.

И военный сегмент похоже не выручит. Проблемы только нарастают.Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях СШАКому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок.И военный сегмент похоже не выручит.

Вот военное направление как раз их выручит. Потому что помимо Commercial Airplanes (гражданская продукция) есть ещё Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника)



Военная продукция компании, помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним и к летательным аппаратам других производителей, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники, от сухопутных боевых машин (а также двигателей для гусеничной бронетехники других производителей), военной робототехники до программно-аппаратных комплексов, боевых информационно-управляющих систем, автоматизированных систем управления войсками и ВВТ, разведывательных спутников, навигационных спутников, спутниковых систем связи, разведки и целеуказания, а также высокоточных боеприпасов — авиабомб и управляемых ракет. К ракетам других производителей компания изготавливает контрольно-проверочную аппаратуру и системы наземного/подземного управления. Кроме перечисленных направлений военного производства, компания традиционно участвует во множестве комплексных долгосрочных и краткосрочных программ перевооружения и переоснащения (типа Стратегической оборонной инициативы, SBX-GMD и др.) вооружённых сил в целом и их отдельных компонентов.

занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.

Ракетные вооружения AGM-69 SRAM, AGM-86

Аэрокосмическая техника

S-IC — первая ступень ракеты-носителя Сатурн V.

Inertial Upper Stage — разгонный блок.

Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный самолёт.

Boeing 601, Boeing 702 — космические платформы, используемые для создания средних и тяжелых геостационарных телекоммуникационных спутников связи.

Юнити — американский компонент Международной космической станции представляет собой герметичный соединительный модуль, с шестью стыковочными узлами.

Де́стини — американский научный модуль Международной космической станции.

Корабли и суда

Кораблестроительное подразделение компании (Boeing Marine Systems) с верфями в Рентоне (Вашингтон) и производством в Анахайме (Калифорния) с 1960-х годов занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.

Суда на подводных крыльях

КПК с водомётным движителем

Десантно-высадочные средства.......

https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing



Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель. Вот военное направление как раз их выручит. Потому что помимо(гражданская продукция) есть ещё(продукция военного назначения и космическая техника)Военная продукция компании, помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним и к летательным аппаратам других производителей, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники, от сухопутных боевых машин (а также двигателей для гусеничной бронетехники других производителей), военной робототехники до программно-аппаратных комплексов, боевых информационно-управляющих систем, автоматизированных систем управления войсками и ВВТ, разведывательных спутников, навигационных спутников, спутниковых систем связи, разведки и целеуказания, а также высокоточных боеприпасов — авиабомб и управляемых ракет. К ракетам других производителей компания изготавливает контрольно-проверочную аппаратуру и системы наземного/подземного управления. Кроме перечисленных направлений военного производства, компания традиционно участвует во множестве комплексных долгосрочных и краткосрочных программ перевооружения и переоснащения (типа Стратегической оборонной инициативы, SBX-GMD и др.) вооружённых сил в целом и их отдельных компонентов.занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.AGM-69 SRAM, AGM-86S-IC — первая ступень ракеты-носителя Сатурн V.Inertial Upper Stage — разгонный блок.Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный самолёт.Boeing 601, Boeing 702 — космические платформы, используемые для создания средних и тяжелых геостационарных телекоммуникационных спутников связи.Юнити — американский компонент Международной космической станции представляет собой герметичный соединительный модуль, с шестью стыковочными узлами.Де́стини — американский научный модуль Международной космической станции.Кораблестроительное подразделение компании (Boeing Marine Systems) с верфями в Рентоне (Вашингтон) и производством в Анахайме (Калифорния) с 1960-х годов занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США.Суда на подводных крыльяхКПК с водомётным движителемДесантно-высадочные средства.......Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель. наблюдательный

Повідомлень: 3638 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 12:04 tumos написав: hxbbgaf написав: Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни. Зачем им продавать продукцию? Вам же сказано, им напечатают денег. И им этого хватит, можно тупо ничего не делать, если вы будете покупать доллары и спонсировать этот праздник жизни.

Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ? Все так просто ? Сотрудники будут получать зарплату без произведенной товарной массы. Деньги попадут на потребительский рынок. Что будет с ценами на товары ?

Так об этом же и говорим! Произойдет именно то. И ждать осталось, похоже, недели, максимум пару месяцев. Чтоб оттянуть, будут тянуть карантин до последнего. Или павловскую реформу проведут. Так об этом же и говорим! Произойдет именно то. И ждать осталось, похоже, недели, максимум пару месяцев. Чтоб оттянуть, будут тянуть карантин до последнего. Или павловскую реформу проведут. hxbbgaf Повідомлень: 21442 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 13:07 наблюдательный написав: Вот военное направление как раз их выручит.



Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель. Вот военное направление как раз их выручит.Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.



США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. ) США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. ) tumos Повідомлень: 1105 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:09 tumos написав: наблюдательный написав: Вот военное направление как раз их выручит.



Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель. Вот военное направление как раз их выручит.Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.



США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. ) США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. )

Старое отмирает, но рождается новое. В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».

А есть ещё F-22 «Raptor», B-2 «Stealth Bomber» и т.п.

Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.

Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.

Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех. Старое отмирает, но рождается новое. В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».А есть ещё F-22 «Raptor», B-2 «Stealth Bomber» и т.п.Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех. наблюдательный

Повідомлень: 3638 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:53 наблюдательный написав: Старое отмирает, но рождается новое.

Старое отмирает, но рождается новое.



С точностью до наоборот. Пример с B-52 тому. А вот, B-2 похоже снимают с вооружения. Вероятные причины - огромная стоимость самолета и его эксплуатации. Раз в несколько лет необходимо восстанавливать покрытие - $60 млн, стоимость летного часа под $150000



наблюдательный написав: В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».

В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».



Трамп подверг жесткой критике проект F-35 из-за его непомерной стоимости.



наблюдательный написав: Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.

Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.

Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.



Посмотрим, время покажет. С точностью до наоборот. Пример с B-52 тому. А вот, B-2 похоже снимают с вооружения. Вероятные причины - огромная стоимость самолета и его эксплуатации. Раз в несколько лет необходимо восстанавливать покрытие - $60 млн, стоимость летного часа под $150000Трамп подверг жесткой критике проект F-35 из-за его непомерной стоимости.Посмотрим, время покажет. tumos Повідомлень: 1105 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:54 наблюдательный написав: Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель. Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.

А General Motors 2009 год - не показатель? Обанкротят, разделят на 2 компании, в первую из которых войдут наиболее убыточные подразделения, а во вторую — военные. Военные заказы - это секреты, контракты на десятки лет и нельзя вот так просто сменить подрядчика. Это не поставка топлива для самолётов или шин для автомобилей, а безопасность страны. А General Motors 2009 год - не показатель? Обанкротят, разделят на 2 компании, в первую из которых войдут наиболее убыточные подразделения, а во вторую — военные. Военные заказы - это секреты, контракты на десятки лет и нельзя вот так просто сменить подрядчика. Это не поставка топлива для самолётов или шин для автомобилей, а безопасность страны. Richi Повідомлень: 1438 З нами з: 25.09.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59 наблюдательный написав: Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.

Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.

Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех. Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.

Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ... Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ... Richi Повідомлень: 1438 З нами з: 25.09.08 Подякував: 608 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2142214321442145 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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