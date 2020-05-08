Кому Боинг будет продавать свою продукцию ? Тенденция на умирание рынка авиаперевозок. И военный сегмент похоже не выручит.
Вот военное направление как раз их выручит. Потому что помимо Commercial Airplanes (гражданская продукция) есть ещё Boeing Integrated Defense Systems (продукция военного назначения и космическая техника)
Военная продукция компании, помимо военных летательных аппаратов собственной разработки и производства, а также авиадвигателей и бортового радиоэлектронного оборудования к ним и к летательным аппаратам других производителей, включает в себя широкий спектр единиц вооружения и военной техники, от сухопутных боевых машин (а также двигателей для гусеничной бронетехники других производителей), военной робототехники до программно-аппаратных комплексов, боевых информационно-управляющих систем, автоматизированных систем управления войсками и ВВТ, разведывательных спутников, навигационных спутников, спутниковых систем связи, разведки и целеуказания, а также высокоточных боеприпасов — авиабомб и управляемых ракет. К ракетам других производителей компания изготавливает контрольно-проверочную аппаратуру и системы наземного/подземного управления. Кроме перечисленных направлений военного производства, компания традиционно участвует во множестве комплексных долгосрочных и краткосрочных программ перевооружения и переоснащения (типа Стратегической оборонной инициативы, SBX-GMD и др.) вооружённых сил в целом и их отдельных компонентов. занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США. Ракетные вооружения AGM-69 SRAM, AGM-86 Аэрокосмическая техника S-IC — первая ступень ракеты-носителя Сатурн V. Inertial Upper Stage — разгонный блок. Boeing X-37 — экспериментальный орбитальный самолёт. Boeing 601, Boeing 702 — космические платформы, используемые для создания средних и тяжелых геостационарных телекоммуникационных спутников связи. Юнити — американский компонент Международной космической станции представляет собой герметичный соединительный модуль, с шестью стыковочными узлами. Де́стини — американский научный модуль Международной космической станции. Корабли и суда Кораблестроительное подразделение компании (Boeing Marine Systems) с верфями в Рентоне (Вашингтон) и производством в Анахайме (Калифорния) с 1960-х годов занимается постройкой малотоннажных кораблей и судов, а также других плавсредств военного назначения для ВМС, КМП и БОХР США. Суда на подводных крыльях КПК с водомётным движителем Десантно-высадочные средства....... https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.
наблюдательный написав:Вот военное направление как раз их выручит.
Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.
США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. )
наблюдательный написав:Вот военное направление как раз их выручит.
Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.
США не в состоянии поддерживать в боеготовности свои авианесущие группы. Бюджет военного ведомства не тянет. Стратегических бомбардировщиков Б-52 у них под 80 единиц. самому молодому больше 50 лет. Путем модернизации (не замены) срок службы хотят продлить до 2050-2060 годов. А тут еще космос. )
Старое отмирает, но рождается новое. В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II». А есть ещё F-22 «Raptor», B-2 «Stealth Bomber» и т.п. Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США. Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет. Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.
наблюдательный написав:Старое отмирает, но рождается новое.
С точностью до наоборот. Пример с B-52 тому. А вот, B-2 похоже снимают с вооружения. Вероятные причины - огромная стоимость самолета и его эксплуатации. Раз в несколько лет необходимо восстанавливать покрытие - $60 млн, стоимость летного часа под $150000
наблюдательный написав:В марте Lockheed Martin поставила на крыло 500-й серийный истребитель пятого поколения F-35 «Lightning II».
Трамп подверг жесткой критике проект F-35 из-за его непомерной стоимости.
наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США. Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.
наблюдательный написав:Учитывая то, что недавно Трамп решил создать космические войска, а Пентагон начинает обновление ядерного потенциала, Боингу не просто дадут денег, а дадут очень много. И Баффет в этом деле совсем не показатель.
А General Motors 2009 год - не показатель? Обанкротят, разделят на 2 компании, в первую из которых войдут наиболее убыточные подразделения, а во вторую — военные. Военные заказы - это секреты, контракты на десятки лет и нельзя вот так просто сменить подрядчика. Это не поставка топлива для самолётов или шин для автомобилей, а безопасность страны.
наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США. Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет. Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.
Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...