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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36

  tumos написав:Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.
В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.
То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле.
Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай.
Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.

Трамп, конечно, многое решает, но далеко не всё.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:46

  Richi написав:
  наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.
Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.
Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.

Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...

Проблемы акционеров, это их проблемы. Кого они волнуют в это смутное время?
наблюдательный
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