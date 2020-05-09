Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36

tumos написав: Посмотрим, время покажет. Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле.Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай.Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.Трамп, конечно, многое решает, но далеко не всё.