RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2143214421452146
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36

  tumos написав:Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.
В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.
То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле.
Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай.
Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.

Трамп, конечно, многое решает, но далеко не всё.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 29.04.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:46

  Richi написав:
  наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.
Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.
Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.

Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...

Проблемы акционеров, это их проблемы. Кого они волнуют в это смутное время?

П.С.
Коронавирус подбирается к Белому дому. Уже выявили 11 позитивных случаев среди персонала и работников секретной службы....
https://news.yahoo.com/secret-service-c ... 44492.html
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 29.04.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:21

Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:56

  hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 136
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:45

  VitaliyN написав:
  hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!

Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:15

  hxbbgaf написав:
  VitaliyN написав:
  hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!

Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься.

При развале СССР у народа выбора не было никакого. Только рубли! Или сберкнижка, или чемодан!!! Валюта и золото преследовались статьей, в собственность ни земли, ни подвиги, ни кусок предприятия купить было не возможно.
Сейчас у Вас куча вариантов!
Разницу чувствуете???
И не будет краха! Контролируемая девальвация уже идет и будет идти дальше! Деньги держать конечно не надо. Точнее не то что не надо, копить в них не надо!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 136
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2143214421452146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron