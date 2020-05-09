Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине. В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые. То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле. Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай. Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.
наблюдательный написав:Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США. Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет. Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.
Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...
Проблемы акционеров, это их проблемы. Кого они волнуют в это смутное время?
hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.
Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!
Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься.
hxbbgaf написав:Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.
Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!
Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься.
При развале СССР у народа выбора не было никакого. Только рубли! Или сберкнижка, или чемодан!!! Валюта и золото преследовались статьей, в собственность ни земли, ни подвиги, ни кусок предприятия купить было не возможно. Сейчас у Вас куча вариантов! Разницу чувствуете??? И не будет краха! Контролируемая девальвация уже идет и будет идти дальше! Деньги держать конечно не надо. Точнее не то что не надо, копить в них не надо!!!
Эти варианты есть теоретически, на практике же большинство имеющих сбережения людей продолжают сидеть в долларе и ждать манны небесной. Это мы не знаем, будет просто обесценивание доллара или же они не захотят жевать кактус и терпеть избиение доллара и пойдут на опережение и всех киданут павловской реформой.
По большому счёту сейчас вариантов не так уж и много. Недвига и земля имеют место быть в очень крутых местах, где цены стартуют от единички с 7 нулями. Что не всем по карману. В остальных местах будет только спад. Брюлики и прочая ювелирка будут обречены. Большинство акций войдут в штопор, и непонятно когда из него выйдут. В других валютах тоже не спрячешься, так как там такие же мошенники, как и в ФРС. К примеру, ЦБ Швейцарии, по полной программе, скупает акции большой американкой пятерки: Только за последний квартал банк прикупил акции: Microsoft на 4,5 миллиарда долларов, Apple - 4,4 миллиарда, Amazon - 3,2 миллиарда, Google - 2,7 миллиарда долларов, Facebook - 1,6 миллиарда долларов. Теперь уже понятно почему акции FAAMG прут вверх, и стали лидерами рынка. А на них уже приходится более 20% капитализации всего S&P500. Не трудно догадаться, что будет со швейцарским франком в случае глобального шухера. И это не единичный случай, когда ЦБ покупают акции частных фирм. Это вообще-то нонсенс. Это не функция ЦБ. Но сейчас уже всё можно. Скоро уже и НБУ начнёт выкупать акции контор своих ребят. Гуляй шпана, мать пенсию получила...
Это всё фейковый рост, далёкий от реальной экономики. Поэтому, оптимальный вариант пережить эти смутные времена, это делать инвестиции в драгмет. Не в ювелирку, в которой золота кот наплакал, а именно в слитки, которые потом можно реализовать даже с выгодой для себя. А потерять деньги всегда можно успеть.
hxbbgaf написав:Эти варианты есть теоретически, на практике же большинство имеющих сбережения людей продолжают сидеть в долларе и ждать манны небесной. Это мы не знаем, будет просто обесценивание доллара или же они не захотят жевать кактус и терпеть избиение доллара и пойдут на опережение и всех киданут павловской реформой.
Не теоретически, а практически! Вариантов - на любой вкус! Вот многие собратья этой ветки сидят в золоте или другом драгмете. Это вариант! Других вариантов они не видят, или не хотят видеть... Я себя в золоте не вижу вообще! Хотя платину взял ( делился тут с Вами впечатлениями) А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить!