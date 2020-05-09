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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2144214521462147> Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36 tumos написав: Посмотрим, время покажет. Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.

В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.

То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле.

Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай.

Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.



Трамп, конечно, многое решает, но далеко не всё. Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.То, что дорогое, модернизируют, и делают дешевле.Ясно одно, США поняли что их начали догонять в военной сфере, особенно Китай.Поэтому бросят все силы на модернизацию своего ВПК. А за деньгами они не постоят. Да, F-35 дороговат, но чем больше они их сделают, тем они будут дешевле. Это как феррари, дорого, но зато круто. У них заказы на годы вперёд. Даже Флагман ВМС Италии, авианосец Cavour, прошел успешную модернизацию и отправился для испытаний этих истребителей.Трамп, конечно, многое решает, но далеко не всё. наблюдательный

Повідомлень: 3641 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 17:46 Richi написав: наблюдательный написав: Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.

Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.

Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех. Но дело не этом. Такие фирмы как Lockheed Martin и Boing не могут стать банкротами априори, так как это вопросы нац.безопасности США.Поэтому им выделят всё что нужно. С этим проблем не будет.Да и гражданскому направлению помогут. Потому что такой чемодан в дороге бросать никто не будет. Слишком дорогой. А заменить нишу Боинга в мире никто не сможет, так как проблемы авиаперевозок коснулись всех.

Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ... Поэтому национализируют. Т.е. Боингу ничего не угрожает, а вот акционерам ...

Проблемы акционеров, это их проблемы. Кого они волнуют в это смутное время?



П.С.

Коронавирус подбирается к Белому дому. Уже выявили 11 позитивных случаев среди персонала и работников секретной службы....

https://news.yahoo.com/secret-service-c ... 44492.html Проблемы акционеров, это их проблемы. Кого они волнуют в это смутное время?П.С.Коронавирус подбирается к Белому дому. Уже выявили 11 позитивных случаев среди персонала и работников секретной службы.... наблюдательный

Повідомлень: 3641 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 20:21 Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов. hxbbgaf Повідомлень: 21443 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 23:56 hxbbgaf написав: Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов. Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!! Какая Павловская реформа.... Что за бред!!! VitaliyN Повідомлень: 138 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:45 VitaliyN написав: hxbbgaf написав: Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов. Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!! Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!

Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься. Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься. hxbbgaf Повідомлень: 21443 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 11:15 hxbbgaf написав: VitaliyN написав: hxbbgaf написав: Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов. Не удивлюсь, если для усиления хаоса скажут, что у Трампа вирус. Если цель павловская реформа и прощение долгов.

Какая Павловская реформа.... Что за бред!!! Какая Павловская реформа.... Что за бред!!!

Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься. Слишком много сигналов. Трамп заговорил о каком-то грядущем экономическом прорыве, скором небывалом росте экономики и суперуспешном 2021-м годе (конечно же, все плюшки после выборов и, конечно же, засчет печатного станка). Очень напоминает горбачевское ускорение. США отовсюду забирают свои войска и сворачивают базы, тоже аналогия с поздним СССР. Ну, а начавшийся крах экономики и взлет денежной массы и комментировать нечего, тут и так все понятно. И конечно же, виновата не ошибочная финансовая политика последних десятилетий, не ошибочность теории монетаризма, кейнсианства (как тогда утопия той модели социализма, опять аналогия), а коронавирус (тогда тоже, мол, политика была виновата, а экономика ни при чем). Тем более что и Трамп уже неоднократно говорил о том, что инвесторам в трежеря придется поделиться, а это дефолт. Если кинут целые государства, вы думаете пощадят подпольных кореек с пачками черного долларового нала, еще и когда не раз заявлялось, что 90% их находятся у мафии? Очень сомневаюсь. Да и выбор у них невелик - денежная реформа или дефолт или обесценивание бакса, или все сразу. Так что тут скорей вопрос времени. И нынешний финансовый крах заставляет задуматься.

При развале СССР у народа выбора не было никакого. Только рубли! Или сберкнижка, или чемодан!!! Валюта и золото преследовались статьей, в собственность ни земли, ни подвиги, ни кусок предприятия купить было не возможно.

Сейчас у Вас куча вариантов!

Разницу чувствуете???

И не будет краха! Контролируемая девальвация уже идет и будет идти дальше! Деньги держать конечно не надо. Точнее не то что не надо, копить в них не надо!!! При развале СССР у народа выбора не было никакого. Только рубли! Или сберкнижка, или чемодан!!! Валюта и золото преследовались статьей, в собственность ни земли, ни подвиги, ни кусок предприятия купить было не возможно.Сейчас у Вас куча вариантов!Разницу чувствуете???И не будет краха! Контролируемая девальвация уже идет и будет идти дальше! Деньги держать конечно не надо. Точнее не то что не надо, копить в них не надо!!! VitaliyN Повідомлень: 138 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:21 Эти варианты есть теоретически, на практике же большинство имеющих сбережения людей продолжают сидеть в долларе и ждать манны небесной. Это мы не знаем, будет просто обесценивание доллара или же они не захотят жевать кактус и терпеть избиение доллара и пойдут на опережение и всех киданут павловской реформой. hxbbgaf Повідомлень: 21443 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:53 VitaliyN написав: Сейчас у Вас куча вариантов!

Сейчас у Вас куча вариантов!

По большому счёту сейчас вариантов не так уж и много.

Недвига и земля имеют место быть в очень крутых местах, где цены стартуют от единички с 7 нулями. Что не всем по карману. В остальных местах будет только спад. Брюлики и прочая ювелирка будут обречены.

Большинство акций войдут в штопор, и непонятно когда из него выйдут.

В других валютах тоже не спрячешься, так как там такие же мошенники, как и в ФРС. К примеру, ЦБ Швейцарии, по полной программе, скупает акции большой американкой пятерки:

Только за последний квартал банк прикупил акции:

Microsoft на 4,5 миллиарда долларов,

Apple - 4,4 миллиарда,

Amazon - 3,2 миллиарда,

Google - 2,7 миллиарда долларов,

Facebook - 1,6 миллиарда долларов.

Теперь уже понятно почему акции FAAMG прут вверх, и стали лидерами рынка.

А на них уже приходится более 20% капитализации всего S&P500.

Не трудно догадаться, что будет со швейцарским франком в случае глобального шухера. И это не единичный случай, когда ЦБ покупают акции частных фирм.

Это вообще-то нонсенс. Это не функция ЦБ. Но сейчас уже всё можно.

Скоро уже и НБУ начнёт выкупать акции контор своих ребят.

Гуляй шпана, мать пенсию получила...



Это всё фейковый рост, далёкий от реальной экономики.

Поэтому, оптимальный вариант пережить эти смутные времена,

это делать инвестиции в драгмет. Не в ювелирку, в которой золота кот наплакал, а именно в слитки, которые потом можно реализовать даже с выгодой для себя.

А потерять деньги всегда можно успеть.



*****ИМХО***** По большому счёту сейчас вариантов не так уж и много.Недвига и земля имеют место быть в очень крутых местах, где цены стартуют от единички с 7 нулями. Что не всем по карману. В остальных местах будет только спад. Брюлики и прочая ювелирка будут обречены.Большинство акций войдут в штопор, и непонятно когда из него выйдут.В других валютах тоже не спрячешься, так как там такие же мошенники, как и в ФРС. К примеру, ЦБ Швейцарии, по полной программе, скупает акции большой американкой пятерки:Только за последний квартал банк прикупил акции:Microsoft на 4,5 миллиарда долларов,Apple - 4,4 миллиарда,Amazon - 3,2 миллиарда,Google - 2,7 миллиарда долларов,Facebook - 1,6 миллиарда долларов.Теперь уже понятно почему акции FAAMG прут вверх, и стали лидерами рынка.А на них уже приходится более 20% капитализации всего S&P500.Не трудно догадаться, что будет со швейцарским франком в случае глобального шухера. И это не единичный случай, когда ЦБ покупают акции частных фирм.Это вообще-то нонсенс. Это не функция ЦБ. Но сейчас уже всё можно.Скоро уже и НБУ начнёт выкупать акции контор своих ребят.Гуляй шпана, мать пенсию получила...Это всё фейковый рост, далёкий от реальной экономики.Поэтому, оптимальный вариант пережить эти смутные времена,это делать инвестиции в драгмет. Не в ювелирку, в которой золота кот наплакал, а именно в слитки, которые потом можно реализовать даже с выгодой для себя.А потерять деньги всегда можно успеть.*****ИМХО***** наблюдательный

Повідомлень: 3641 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 13:27 hxbbgaf написав: Эти варианты есть теоретически, на практике же большинство имеющих сбережения людей продолжают сидеть в долларе и ждать манны небесной. Это мы не знаем, будет просто обесценивание доллара или же они не захотят жевать кактус и терпеть избиение доллара и пойдут на опережение и всех киданут павловской реформой. Эти варианты есть теоретически, на практике же большинство имеющих сбережения людей продолжают сидеть в долларе и ждать манны небесной. Это мы не знаем, будет просто обесценивание доллара или же они не захотят жевать кактус и терпеть избиение доллара и пойдут на опережение и всех киданут павловской реформой.

Не теоретически, а практически! Вариантов - на любой вкус! Вот многие собратья этой ветки сидят в золоте или другом драгмете. Это вариант! Других вариантов они не видят, или не хотят видеть... Я себя в золоте не вижу вообще! Хотя платину взял ( делился тут с Вами впечатлениями)

А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить! Не теоретически, а практически! Вариантов - на любой вкус! Вот многие собратья этой ветки сидят в золоте или другом драгмете. Это вариант! Других вариантов они не видят, или не хотят видеть... Я себя в золоте не вижу вообще! Хотя платину взял ( делился тут с Вами впечатлениями)А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить! VitaliyN Повідомлень: 138 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 13:30 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Хотя сейчас зелень - лучший вариант!!!

Про тех кто в ней просто сидит , я имел в виду - сидят годами и другого не замечают.... VitaliyN Повідомлень: 138 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2144214521462147> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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