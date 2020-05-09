|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:16
VitaliyN написав:
Хотя сейчас зелень - лучший вариант!!!
Про тех кто в ней просто сидит , я имел в виду - сидят годами и другого не замечают....
Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21443
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2216 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор