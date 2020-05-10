Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:16
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:33
Китай наращивает свою военную мощь:
Пекин использует кризис Covid для установления контроля над стратегически важным Южно-Китайским морем.
Китай выдвигает незаконные претензии на землю и нефтяные месторождения
в районе в два миллиона квадратных миль в Южно-Китайском море.
Эти шаги вызвали немедленный ответ президента США Д. Трампа,
который посылают три военных корабля в ответ.
Эксперты опасаются, что в Южно-Китайском море может начаться война с участием Китая, США и России.
Министр обороны Китая даже заявил, что его страна «будет воевать любой ценой», если война начнется с Америкой.
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:01
Средняя почасовая заработная плата в США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): +7,9%.
Опять сигналы для знающих 90-е.
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