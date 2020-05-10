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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:16

  VitaliyN написав:Хотя сейчас зелень - лучший вариант!!!
Про тех кто в ней просто сидит , я имел в виду - сидят годами и другого не замечают....

Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:33

Китай наращивает свою военную мощь:
Пекин использует кризис Covid для установления контроля над стратегически важным Южно-Китайским морем.

Китай выдвигает незаконные претензии на землю и нефтяные месторождения
в районе в два миллиона квадратных миль в Южно-Китайском море.
Эти шаги вызвали немедленный ответ президента США Д. Трампа,
который посылают три военных корабля в ответ.
Эксперты опасаются, что в Южно-Китайском море может начаться война с участием Китая, США и России.
Министр обороны Китая даже заявил, что его страна «будет воевать любой ценой», если война начнется с Америкой.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... a-Sea.html
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:01

Средняя почасовая заработная плата в США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): +7,9%.
Опять сигналы для знающих 90-е.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:56

наблюдательный Вот и стали сбываться мои прогнозы. Порадовало, что вы написали "такие же мошенники, как ФРС". Это да. Такова жизнь , и таковы люди. Если бы население шарика было более адекватным и в меру недоверчивым, бакс никогда бы не занял такие позиции в макроэкономике. Только коронавируса я не предвидел. Про рост до 3400 и остановку на 2800, слабо верю. Но за 2000 перешагнем, я имею ввиду устойчивую цену. Жаба не появляется ? Он как раз из тех , кто считал, точнее писал всегда , что капитал нужно аккумулировать в зеленых. А драгмет только средство заработать баксы. Не факт что он так думал. Но писал именно так. Интересно его мнение сегодня. А от hbtвreighв - поразила инфа, про то что США выводят военные базы - Это правда ? И заводят био-лаборатории ? У меня большие сомнения в том, что вирус завозят заробитчане. Есть инфа, что Яныка убрали, так как он устроил проверки американских биолабораторий в Украине, в одной было установлено, что вентиляционная труба выведена не на улицу, а в помещение детского садика. Разрешение на размещение подписывали до Яныка, Тимошенко и Ющенко. Мы ничего не знали. Да и в Ухане - это не чисто китайская, а "совместная лаборатория" с США . Не нравится мне все это , возможно все на много хуже, чем мы предполагали. Когда речь идет об инфляции доллара - то кидок будет большинства государств. А не каких-то "нескольких" держателей трежерис. Есть такие страны, где в ЗВР доллары не основа ?
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