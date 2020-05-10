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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2144214521462147 Додано: Нед 10 тра, 2020 14:16 VitaliyN написав: Хотя сейчас зелень - лучший вариант!!!

Про тех кто в ней просто сидит , я имел в виду - сидят годами и другого не замечают.... Хотя сейчас зелень - лучший вариант!!!Про тех кто в ней просто сидит , я имел в виду - сидят годами и другого не замечают....

Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас. Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас. hxbbgaf Повідомлень: 21446 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:33 Китай наращивает свою военную мощь:

Пекин использует кризис Covid для установления контроля над стратегически важным Южно-Китайским морем.



Китай выдвигает незаконные претензии на землю и нефтяные месторождения

в районе в два миллиона квадратных миль в Южно-Китайском море.

Эти шаги вызвали немедленный ответ президента США Д. Трампа,

который посылают три военных корабля в ответ.

Эксперты опасаются, что в Южно-Китайском море может начаться война с участием Китая, США и России.

Министр обороны Китая даже заявил, что его страна «будет воевать любой ценой», если война начнется с Америкой.

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... a-Sea.html Пекин использует кризис Covid для установления контроля над стратегически важным Южно-Китайским морем.Китай выдвигает незаконные претензии на землю и нефтяные месторожденияв районе в два миллиона квадратных миль в Южно-Китайском море.Эти шаги вызвали немедленный ответ президента США Д. Трампа,который посылают три военных корабля в ответ.Эксперты опасаются, что в Южно-Китайском море может начаться война с участием Китая, США и России.Министр обороны Китая даже заявил, что его страна «будет воевать любой ценой», если война начнется с Америкой. наблюдательный

Повідомлень: 3642 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 405 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:01 Средняя почасовая заработная плата в США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): +7,9%.

Опять сигналы для знающих 90-е. hxbbgaf Повідомлень: 21446 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2216 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:56 наблюдательный Вот и стали сбываться мои прогнозы. Порадовало, что вы написали "такие же мошенники, как ФРС". Это да. Такова жизнь , и таковы люди. Если бы население шарика было более адекватным и в меру недоверчивым, бакс никогда бы не занял такие позиции в макроэкономике. Только коронавируса я не предвидел. Про рост до 3400 и остановку на 2800, слабо верю. Но за 2000 перешагнем, я имею ввиду устойчивую цену. Жаба не появляется ? Он как раз из тех , кто считал, точнее писал всегда , что капитал нужно аккумулировать в зеленых. А драгмет только средство заработать баксы. Не факт что он так думал. Но писал именно так. Интересно его мнение сегодня. А от hbtвreighв - поразила инфа, про то что США выводят военные базы - Это правда ? И заводят био-лаборатории ? У меня большие сомнения в том, что вирус завозят заробитчане. Есть инфа, что Яныка убрали, так как он устроил проверки американских биолабораторий в Украине, в одной было установлено, что вентиляционная труба выведена не на улицу, а в помещение детского садика. Разрешение на размещение подписывали до Яныка, Тимошенко и Ющенко. Мы ничего не знали. Да и в Ухане - это не чисто китайская, а "совместная лаборатория" с США . Не нравится мне все это , возможно все на много хуже, чем мы предполагали. Когда речь идет об инфляции доллара - то кидок будет большинства государств. А не каких-то "нескольких" держателей трежерис. Есть такие страны, где в ЗВР доллары не основа ? kalinavalera1

Повідомлень: 4908 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2144214521462147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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