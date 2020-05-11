Додано: Пон 11 тра, 2020 21:56

наблюдательный Вот и стали сбываться мои прогнозы. Порадовало, что вы написали "такие же мошенники, как ФРС". Это да. Такова жизнь , и таковы люди. Если бы население шарика было более адекватным и в меру недоверчивым, бакс никогда бы не занял такие позиции в макроэкономике. Только коронавируса я не предвидел. Про рост до 3400 и остановку на 2800, слабо верю. Но за 2000 перешагнем, я имею ввиду устойчивую цену. Жаба не появляется ? Он как раз из тех , кто считал, точнее писал всегда , что капитал нужно аккумулировать в зеленых. А драгмет только средство заработать баксы. Не факт что он так думал. Но писал именно так. Интересно его мнение сегодня. А от hbtвreighв - поразила инфа, про то что США выводят военные базы - Это правда ? И заводят био-лаборатории ? У меня большие сомнения в том, что вирус завозят заробитчане. Есть инфа, что Яныка убрали, так как он устроил проверки американских биолабораторий в Украине, в одной было установлено, что вентиляционная труба выведена не на улицу, а в помещение детского садика. Разрешение на размещение подписывали до Яныка, Тимошенко и Ющенко. Мы ничего не знали. Да и в Ухане - это не чисто китайская, а "совместная лаборатория" с США . Не нравится мне все это , возможно все на много хуже, чем мы предполагали. Когда речь идет об инфляции доллара - то кидок будет большинства государств. А не каких-то "нескольких" держателей трежерис. Есть такие страны, где в ЗВР доллары не основа ?