Та да на минфине один чувак отписался, говорит, сидит в зелени с середины 90-х. А сколько тогда стоило золото и сколько сейчас.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:16
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:33
Китай наращивает свою военную мощь:
Пекин использует кризис Covid для установления контроля над стратегически важным Южно-Китайским морем.
Китай выдвигает незаконные претензии на землю и нефтяные месторождения
в районе в два миллиона квадратных миль в Южно-Китайском море.
Эти шаги вызвали немедленный ответ президента США Д. Трампа,
который посылают три военных корабля в ответ.
Эксперты опасаются, что в Южно-Китайском море может начаться война с участием Китая, США и России.
Министр обороны Китая даже заявил, что его страна «будет воевать любой ценой», если война начнется с Америкой.
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:01
Средняя почасовая заработная плата в США (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): +7,9%.
Опять сигналы для знающих 90-е.
Додано: Пон 11 тра, 2020 21:56
наблюдательный Вот и стали сбываться мои прогнозы. Порадовало, что вы написали "такие же мошенники, как ФРС". Это да. Такова жизнь , и таковы люди. Если бы население шарика было более адекватным и в меру недоверчивым, бакс никогда бы не занял такие позиции в макроэкономике. Только коронавируса я не предвидел. Про рост до 3400 и остановку на 2800, слабо верю. Но за 2000 перешагнем, я имею ввиду устойчивую цену. Жаба не появляется ? Он как раз из тех , кто считал, точнее писал всегда , что капитал нужно аккумулировать в зеленых. А драгмет только средство заработать баксы. Не факт что он так думал. Но писал именно так. Интересно его мнение сегодня. А от hbtвreighв - поразила инфа, про то что США выводят военные базы - Это правда ? И заводят био-лаборатории ? У меня большие сомнения в том, что вирус завозят заробитчане. Есть инфа, что Яныка убрали, так как он устроил проверки американских биолабораторий в Украине, в одной было установлено, что вентиляционная труба выведена не на улицу, а в помещение детского садика. Разрешение на размещение подписывали до Яныка, Тимошенко и Ющенко. Мы ничего не знали. Да и в Ухане - это не чисто китайская, а "совместная лаборатория" с США . Не нравится мне все это , возможно все на много хуже, чем мы предполагали. Когда речь идет об инфляции доллара - то кидок будет большинства государств. А не каких-то "нескольких" держателей трежерис. Есть такие страны, где в ЗВР доллары не основа ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 00:53
По поводу военных баз, не секрет, в Европе еще лет 5 назад несколько баз закрыли, в последние месяцы закрыли некоторые базы в Ираке, крупнейшую базу в Южной Корее закрыли якобы из-за вируса, даже с Саудовской Аравии выводят системы патриот, валят полностью с Афгана (тут как раз однозначно правильное решение, эта страна никому, кроме войны, ничего не принесет) и т.д., не говоря уже о геополитических поражениях в Турции и Сирии. Так что там все очень плохо. Напоминает закат Британской империи и фунта как главной мировой валюты вместе с ней.
А вот по поводу биолабораторий рашафейк.
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:26
Вы серьезно???
Я б на Вашем месте срочно б за докторскую диссертацию сел. Где-нибудь в тихом ,скромном месте. В психушке, на пример....
Додано: Вів 12 тра, 2020 11:08
Та да. Лупасить студентов мирных, догонять аж в церкви. Как и избивать, калечить активистов, а преднамеренные расстрелы на поражение безоружных людей черной ротой беркута стали последней каплей. Если б янек не совершал эти зверства, наверное, сидел бы на троне до сих пор.
Додано: Вів 12 тра, 2020 13:16
Такое впечатление, что много лет позитивная статистика по всему миру рисовалась и вирус был придуман, чтоб свести уже ставшие критическими дисбалансы между реальностью и рисованной для надувания фондового пузыря статистикой и списать все на вирус. Заодно и напечатать несколько трюликов.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:10
Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:59
А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....
Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???
Критика не в тему!!!
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