VitaliyN написав:Richi написав:
Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.
А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....
Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???
Критика не в тему!!!
Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.
P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе.