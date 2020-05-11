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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2145214621472148
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:32

  VitaliyN написав:
  Richi написав:
  VitaliyN написав:А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить!

Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.

А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....
Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???
Критика не в тему!!!

Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.

P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе.
Richi
 
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