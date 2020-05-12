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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2145214621472148 Додано: Вів 12 тра, 2020 19:32 VitaliyN написав: Richi написав: VitaliyN написав: А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить! А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить!

Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный. Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.

А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....

Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???

Критика не в тему!!! А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???Критика не в тему!!!

Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.



P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе. Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе. Richi Повідомлень: 1442 З нами з: 25.09.08 Подякував: 611 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 21:56 Richi написав: P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения

И в большинстве случаев в итоге таки их теряют. Потому что доверяют мошенническим правительствам и центральным банкам и бумажкам, которые они выпускают, и банкирам-проходимцам. И в большинстве случаев в итоге таки их теряют. Потому что доверяют мошенническим правительствам и центральным банкам и бумажкам, которые они выпускают, и банкирам-проходимцам. hxbbgaf Повідомлень: 21452 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 22:00 Donald J. Trump

As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!



Таки завтра объявят об отрицательных ставках? Получится, кто в кэше, тот в выигрыше (по сравнению с банками, опускание депозитных процентов которых ниже нуля тоже дело времени при таком раскладе). Вопрос, а дадут ли выиграть? Павловская реформа все ближе? Таки завтра объявят об отрицательных ставках? Получится, кто в кэше, тот в выигрыше (по сравнению с банками, опускание депозитных процентов которых ниже нуля тоже дело времени при таком раскладе). Вопрос, а дадут ли выиграть? Павловская реформа все ближе? hxbbgaf Повідомлень: 21452 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2145214621472148 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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