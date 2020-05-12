|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:32
VitaliyN написав: Richi написав: VitaliyN написав:
А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить!
Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.
А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....
Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???
Критика не в тему!!!
Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.
P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:56
Richi написав:
P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения
И в большинстве случаев в итоге таки их теряют. Потому что доверяют мошенническим правительствам и центральным банкам и бумажкам, которые они выпускают, и банкирам-проходимцам.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21452
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:00
Donald J. Trump
As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!
Таки завтра объявят об отрицательных ставках? Получится, кто в кэше, тот в выигрыше (по сравнению с банками, опускание депозитных процентов которых ниже нуля тоже дело времени при таком раскладе). Вопрос, а дадут ли выиграть? Павловская реформа все ближе?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21452
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|