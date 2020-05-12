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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:32
VitaliyN написав: Richi написав: VitaliyN написав:
А то что многие просто сидят в зелени- это их личное дело! Вот эти многие и не знают как зарабатывать и естественно- как сберечь, ну и естественно- как приумножить!
Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? Вам хорошо, Вы наверно 100 т имеете и торговым терминалом умеете пользоваться. А прикиньте, Маргулан Сейсембаев стоял за 5 млд., а теперь говорит, что не надо никуда пару лет лезть в попытках заработать. Во дурак! Я бы Вас послушал лучше, ведь Вы наверняка более успешный и опытный.
А вы читайте внимательно, речь разве шла о Маргулан Сейсембаев??? Или о тех кто десятилетиями бабло держит под матрасом....
Я кому- то посоветовал срочно открывать торговые счета???
Критика не в тему!!!
Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь? А вторая часть - это вопрос риторический: кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла? Я Вам лишь пример привёл, чтобы не много охладить ваш пыл. А в реальности, таких примеров сотни, когда люди имеют по 5-7 бизнесов, зарабатывают приличные деньги и сейчас сильно уходят в дрейф, потому, что как раз им есть что терять и любое не правильное решение может всё умножить на ноль.
P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения т.к. копейка к копейке откладывали. Но такие люди погоды особой не делают в общей массе.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:56
Richi написав:
P.S. Люди которые скопили 1000 - 10000, как раз больше всего и боятся потерять свои скромные сбережения
И в большинстве случаев в итоге таки их теряют. Потому что доверяют мошенническим правительствам и центральным банкам и бумажкам, которые они выпускают, и банкирам-проходимцам.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:00
Donald J. Trump
As long as other countries are receiving the benefits of Negative Rates, the USA should also accept the “GIFT”. Big numbers!
Таки завтра объявят об отрицательных ставках? Получится, кто в кэше, тот в выигрыше (по сравнению с банками, опускание депозитных процентов которых ниже нуля тоже дело времени при таком раскладе). Вопрос, а дадут ли выиграть? Павловская реформа все ближе?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:42
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Павловская реформа-это бред! Но с каждым новым днем уважаю Вас за неизменность кусра!!!
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VitaliyN
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:11
Richi написав: VitaliyN написав: Richi написав:
Действительно, вот только остался вопрос: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь?
Начните ответ с первой части вопроса: откуда у них зелень если они не знают, как заработать и сберечь?
Кто имеет 5-7 или 20 бизнесов , они либо кровью и потом их открывали... потом расширяли, что-то докупали, или купили, влезли, всунулись, за долги забрали , приватизировали, прихватили, отжали... моментов масса-куча!!! Это как раз люди, которые в теме!
Я говорю как раз о тех кто не в теме... Отняли что б было ,на таможне заработали,на должности сидели, на откатах, просто повезло на хорошую зарплату сесть, не просто, с боями, на хорошую зарплату сесть, наследство получили... чемодан нашли... накопили за всю жизнь... и до гроба пару лет...
О казахе, признаюсь, нужно было к википедии обратиться. Спасибо -будем знать!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 01:33
Вижу не здоровый интерес с Вашей стороны. То Вас интересует сколько мне лет, то мои средства(100т,наверное), ключ от квартиры,где деньги лежат
, что еще???
На вопрос , кто Вы ?- что я дожен ответить? Наверное, что приходит на ум сразу - не Вы!
Вы кто??? Налоговик? Другой хуе...в деятель органов??? мелкий извращенец??? Не могу понять...
Так как мы здесь люди безликие, отвечу так Мое предприятие +/- эту сумму в год НДС платит. Вам это что то скажет???
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VitaliyN
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