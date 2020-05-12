Додано: Сер 13 тра, 2020 14:04

VitaliyN написав: Вижу не здоровый интерес с Вашей стороны. То Вас интересует сколько мне лет, то мои средства(100т,наверное), ключ от квартиры,где деньги лежат , что еще???

На вопрос , кто Вы ?- что я дожен ответить? Наверное, что приходит на ум сразу - не Вы!

Вы кто??? Налоговик? Другой хуе...в деятель органов??? мелкий извращенец??? Не могу понять...

Так как мы здесь люди безликие, отвечу так Мое предприятие +/- эту сумму в год НДС платит. Вам это что то скажет??? Вижу не здоровый интерес с Вашей стороны. То Вас интересует сколько мне лет, то мои средства(100т,наверное), ключ от квартиры,где деньги лежат, что еще???На вопрос , кто Вы ?- что я дожен ответить? Наверное, что приходит на ум сразу - не Вы!Вы кто??? Налоговик? Другой хуе...в деятель органов??? мелкий извращенец??? Не могу понять...Так как мы здесь люди безликие, отвечу так Мое предприятие +/- эту сумму в год НДС платит. Вам это что то скажет???

Да мне плевать кто Вы, как человек и сколько налогов платите. Я задаю конкретные вопросы, а Вы отвечаете на что хотите.Кто Вы чтобы своё мнение ставить во главу угла?Появились, всем рассказали, что никто нихрена не понимает и не умеет зарабатывать деньги, золото - это отстой, но при этом на ветке по золоту.Я могу относится, как угодно к Наблюдательному, но человек сказал - сделал, обосновал и мне насрать сколько у него денег и сколько он налогов платит. Его мнение для меня уже что-то значит. Прогнозы подтвердились - респект! Поэтому в 3 раз спрашиваю: кто Вы? Напишите, например, сегодня продаю свои инвестиции в золото по 1700 и ухожу в недвижимость, как это сделал Одессит и это будет позиция. Время рассудит.Нельзя вот так появиться и накидывать дерьмо на вентилятор.На этом дискуссировать далее с Вами не буду, т.к. считаю бесполезной тратой своего времени.