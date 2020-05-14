Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider. Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п.... Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...
Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США. Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя. Так что денег дадут ещё больше... P.S. Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром. Достаточно взлётной полосы. https://www.youtube.com/watch?v=h8T9mVkGh3s