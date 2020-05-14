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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:31

  tumos написав:
  наблюдательный написав:
  tumos написав:Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.
В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.

Надеюсь речь не идет об дорогущем проекте эсминца Zumwalt ? ) Читал, что старина Арли Берк заменит этот новодел.

https://www.businessdefense.gov/resources/
Здесь есть интресные выводы самих американцев относительно системных проблем в их ВПК
https://www.businessdefense.gov/Portals ... 111121-457

Да какой там эсминец...

Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider.
Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п....
Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...

Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США.
Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя.
Так что денег дадут ещё больше...
P.S.
Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром.
Достаточно взлётной полосы.
https://www.youtube.com/watch?v=h8T9mVkGh3s
наблюдательный
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