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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2146214721482149 Додано: Чет 14 тра, 2020 16:31 tumos написав: наблюдательный написав: tumos написав: Посмотрим, время покажет. Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.

В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.

Надеюсь речь не идет об дорогущем проекте эсминца Zumwalt ? ) Читал, что старина Арли Берк заменит этот новодел.



https://www.businessdefense.gov/resources/

Здесь есть интресные выводы самих американцев относительно системных проблем в их ВПК

https://www.businessdefense.gov/Portals ... 111121-457 Надеюсь речь не идет об дорогущем проекте эсминца Zumwalt ? ) Читал, что старина Арли Берк заменит этот новодел.Здесь есть интресные выводы самих американцев относительно системных проблем в их ВПК

Да какой там эсминец...



Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider.

Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п....

Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...



Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США.

Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя.

Так что денег дадут ещё больше...

P.S.

Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром.

Достаточно взлётной полосы.

https://www.youtube.com/watch?v=h8T9mVkGh3s Да какой там эсминец...Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider.Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п....Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США.Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя.Так что денег дадут ещё больше...P.S.Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром.Достаточно взлётной полосы. наблюдательный

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 тра, 2020 22:06 наблюдательный написав: Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...

Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...

Очевидно эту тему нужно продолжить...

Трамп допускает полное прекращение отношений США с Китаем,

и обдумывает пути возможного наказания, или получения финансовой компенсации от Китая, за то что китайская сторона

скрывает всю информацию о коронавирусе.

При этом США планируют сэкономить $500 миллиардов.

Трамп уже запретил пенсионным фондам США покупать ценные бумаги Китая.

В ответ Китай начал составлять списки физических и юридических лиц США, которые будут «наказаны», если американцы будут продолжать оказывать давление из-за Covid-19.

Сейчас два законопроекта находятся в Конгрессе, один из которых включает в себя введение санкций против Китая, и запрет на доступ к финансовой системе США. Всё это может повлечь истощение потоков долларов США в Китай, и затем возникнет их дефицит.

Китаю придётся или сокращать свои закупки, или распродавать трежерис, или резко обесценить свою валюту. Или всё вместе.



Всё это порождает нестабильность на финансовых рынках

и подталкивает золото вверх. Очевидно эту тему нужно продолжить...и обдумывает пути возможного наказания, или получения финансовой компенсации от Китая, за то что китайская сторонаскрывает всю информацию о коронавирусе.При этом США планируют сэкономить $500 миллиардов.Трамп уже запретил пенсионным фондам США покупать ценные бумаги Китая.В ответ Китай начал составлять списки физических и юридических лиц США, которые будут «наказаны», если американцы будут продолжать оказывать давление из-за Covid-19.Сейчас два законопроекта находятся в Конгрессе, один из которых включает в себя введение санкций против Китая, и запрет на доступ к финансовой системе США. Всё это может повлечь истощение потоков долларов США в Китай, и затем возникнет их дефицит.Китаю придётся или сокращать свои закупки, или распродавать трежерис, или резко обесценить свою валюту. Или всё вместе.Всё это порождает нестабильность на финансовых рынкахи подталкивает золото вверх. наблюдательный

Повідомлень: 3644 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2146214721482149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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