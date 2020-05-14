Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider. Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п.... Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...
Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США. Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя. Так что денег дадут ещё больше... P.S. Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром. Достаточно взлётной полосы. https://www.youtube.com/watch?v=h8T9mVkGh3s
наблюдательный написав:Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...
Очевидно эту тему нужно продолжить... Трамп допускает полное прекращение отношений США с Китаем, и обдумывает пути возможного наказания, или получения финансовой компенсации от Китая, за то что китайская сторона скрывает всю информацию о коронавирусе. При этом США планируют сэкономить $500 миллиардов. Трамп уже запретил пенсионным фондам США покупать ценные бумаги Китая. В ответ Китай начал составлять списки физических и юридических лиц США, которые будут «наказаны», если американцы будут продолжать оказывать давление из-за Covid-19. Сейчас два законопроекта находятся в Конгрессе, один из которых включает в себя введение санкций против Китая, и запрет на доступ к финансовой системе США. Всё это может повлечь истощение потоков долларов США в Китай, и затем возникнет их дефицит. Китаю придётся или сокращать свои закупки, или распродавать трежерис, или резко обесценить свою валюту. Или всё вместе.
Всё это порождает нестабильность на финансовых рынках и подталкивает золото вверх.
Думаю китайцы побоятся распродавать Трежеря. Уж очень много их в китайских резервах. Усугубить и так нестабильную ситуацию - ни в чьих интересах. Думаю,будут выпускать облигации в долларах и юанях. Если спрос на бумаги будет не большой- могут начать продавать золотишко. Китай его добывает тоже норм, цифры не помню... Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынок Вывод - или/ или.