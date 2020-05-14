Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31

VitaliyN написав: наблюдательный написав: VitaliyN

А где аргументы? А где аргументы?

Думаю китайцы побоятся распродавать

Трежеря. Уж очень много их в китайских резервах. Усугубить и так нестабильную ситуацию - ни в чьих интересах.

Думаю,будут выпускать облигации в долларах и юанях. Если спрос на бумаги будет не большой- могут начать продавать золотишко. Китай его добывает тоже норм, цифры не помню...

Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынок

Вывод - или/ или. Думаю китайцы побоятся распродаватьТрежеря. Уж очень много их в китайских резервах. Усугубить и так нестабильную ситуацию - ни в чьих интересах.Думаю,будут выпускать облигации в долларах и юанях. Если спрос на бумаги будет не большой- могут начать продавать золотишко. Китай его добывает тоже норм, цифры не помню...Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынокВывод - или/ или.

Продажа золота Китаем ничего для них не решит. Если мало продадут, то это всего лишь лишний пирожок для бедного китайца. Если много, то обвалят рынок золота и сами потеряют огромные деньги. Будет тоже самое, что арабы и РФ учудили со своей а нефтью.Поэтому всё будет намного прозаичнее, и закончится девальвацией юаня.Она уже началась. Если в марте за 1 доллар давали 6.9 юаней, то сейчас 7.12.Экономика Китая заточена на экспорт, поэтому в условиях падения мирового спроса практически на всё, у Пекина не остаётся другого выбора как удешевлять свои товары, занижая стоимость китайкой валюты.И чем дешевле будет юань, тем сильнее будет напряжение будет между Китаем и США, и валютная война перерастёт в настоящую торговую.Но американцы ведь не дураки, и тоже начнут опускать свою валюту.И так по кругу.Так что для драг.металлов наступают весёлые деньки.По прогнозам следующий уровень - $1750.