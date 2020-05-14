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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2147214821492150>
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:31

  tumos написав:
  наблюдательный написав:
  tumos написав:Посмотрим, время покажет.

Я думаю что мы к тому времени не доживём. По одной простой причине.
В мире ничего не стоит на месте. Старые технологии меняют на новые.

Надеюсь речь не идет об дорогущем проекте эсминца Zumwalt ? ) Читал, что старина Арли Берк заменит этот новодел.

https://www.businessdefense.gov/resources/
Здесь есть интресные выводы самих американцев относительно системных проблем в их ВПК
https://www.businessdefense.gov/Portals ... 111121-457

Да какой там эсминец...

Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider.
Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п....
Недавно И.Маск,выступая на конференции ВВС США, призвал военных переходить на беспилотники, так как за ними будущее...

Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США.
Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя.
Так что денег дадут ещё больше...
P.S.
Для того чтобы улететь в космос уже не нужен космодром.
Достаточно взлётной полосы.
https://www.youtube.com/watch?v=h8T9mVkGh3s
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:06

  наблюдательный написав:Думаю что китаёзам сейчас нужно молчать и сопеть в две дырочки, а не что-то ещё требовать.Их скоро начнут раздевать...

Очевидно эту тему нужно продолжить...
Трамп допускает полное прекращение отношений США с Китаем,
и обдумывает пути возможного наказания, или получения финансовой компенсации от Китая, за то что китайская сторона
скрывает всю информацию о коронавирусе.
При этом США планируют сэкономить $500 миллиардов.
Трамп уже запретил пенсионным фондам США покупать ценные бумаги Китая.
В ответ Китай начал составлять списки физических и юридических лиц США, которые будут «наказаны», если американцы будут продолжать оказывать давление из-за Covid-19.
Сейчас два законопроекта находятся в Конгрессе, один из которых включает в себя введение санкций против Китая, и запрет на доступ к финансовой системе США. Всё это может повлечь истощение потоков долларов США в Китай, и затем возникнет их дефицит.
Китаю придётся или сокращать свои закупки, или распродавать трежерис, или резко обесценить свою валюту. Или всё вместе.

Всё это порождает нестабильность на финансовых рынках
и подталкивает золото вверх.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:14

  наблюдательный написав:
  наблюдательный написав:Всё это порождает нестабильность на финансовых рынках
и подталкивает золото вверх.

или вниз!!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:53

VitaliyN
А где аргументы?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:41

  наблюдательный написав:VitaliyN
А где аргументы?

Думаю китайцы побоятся распродавать
Трежеря. Уж очень много их в китайских резервах. Усугубить и так нестабильную ситуацию - ни в чьих интересах.
Думаю,будут выпускать облигации в долларах и юанях. Если спрос на бумаги будет не большой- могут начать продавать золотишко. Китай его добывает тоже норм, цифры не помню...
Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынок
Вывод - или/ или.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:19

  VitaliyN написав:Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынок
Вывод - или/ или.

И где ж результаты? Похоже, когда кооператив Озеро думал, что золото никому не надо, путлер копил его в ЗВР, а сейчас копят в свои собственные хранилища.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:49

  наблюдательный написав:Очевидно эту тему нужно продолжить...
Трамп допускает полное прекращение отношений США с Китаем,
и обдумывает пути возможного наказания, или получения финансовой компенсации от Китая, за то что китайская сторона
скрывает всю информацию о коронавирусе.


Десь тут викладали посилання на розмови китаєзнавця Миколи Вавілова - не знаю Наскільки це відповідає реаліям , але розповідає він цікаво і різне . Видно , що про Китай знає дуже багато ... І про загальну ситуацію , і про коронавірус , а особливо про США-Китай ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:08

  наблюдательный написав:Да какой там эсминец...

Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.
  наблюдательный написав:Новые технологии, это в первую очередь лазерное оружие и гиперзвуковые ракеты. Стратегические невидимые бомбардировщики B-21 Raider.
Стратегические атомные субмарины "Колумбия" с электрической двигательной установкой на постоянных магнитах, что сделает их гораздо тише, чем "Огайо". Умные ударные дроны с технологией "Stealth" MQ-9 Reaper, которые будут общаться с орбитальными спутниками с помощью лазерных систем. Дроны «камикадзе», барражирующие боеприпасы Switchblade, и т.п....

Гладко было на бумаге...
  наблюдательный написав:Что касается системных проблем, то насколько я помню, подобные публикации в США были всегда. И не только в США.
Главная их цель, выбить из Конгресса побольше денег для Пентагона и ВПК, потому что Америку догоняют. А этого допустить никак нельзя.
Так что денег дадут ещё больше...

Создатели доклада не преследуют целью выбить из законодателей каких-либо конкретных денег. Цель -отразить реальное состояние дел. Конечность объемов рынка привело к слиянию и поглощению компаний, консолидации активов. Подрядчиками Пентагона являются Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Boeing, General Dynamics. На них приходится 2/3 всех военных заказов. Отсутствие конкуренции привело к тому, что не менее чем в трети случаев Пентагон размещает заказы у единственного поставщика. В результате это негативно сказыватся на качестве, сроках и ценах. Утрата квалификации рабочего и инженерного состава из-за снижения объема заказов и темпов обновления покупаемой продукции. Глобализация привела к критической зависимости ВПК от поставок из-за границы, включая Китай.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31

  VitaliyN написав:
  наблюдательный написав:VitaliyN
А где аргументы?

Думаю китайцы побоятся распродавать
Трежеря. Уж очень много их в китайских резервах. Усугубить и так нестабильную ситуацию - ни в чьих интересах.
Думаю,будут выпускать облигации в долларах и юанях. Если спрос на бумаги будет не большой- могут начать продавать золотишко. Китай его добывает тоже норм, цифры не помню...
Пример - Россия! Накопали... и сразу на мировой рынок
Вывод - или/ или.

Продажа золота Китаем ничего для них не решит. Если мало продадут, то это всего лишь лишний пирожок для бедного китайца. Если много, то обвалят рынок золота и сами потеряют огромные деньги. Будет тоже самое, что арабы и РФ учудили со своей а нефтью.
Поэтому всё будет намного прозаичнее, и закончится девальвацией юаня.
Она уже началась. Если в марте за 1 доллар давали 6.9 юаней, то сейчас 7.12.
Экономика Китая заточена на экспорт, поэтому в условиях падения мирового спроса практически на всё, у Пекина не остаётся другого выбора как удешевлять свои товары, занижая стоимость китайкой валюты.
И чем дешевле будет юань, тем сильнее будет напряжение будет между Китаем и США, и валютная война перерастёт в настоящую торговую.
Но американцы ведь не дураки, и тоже начнут опускать свою валюту.
И так по кругу.
Так что для драг.металлов наступают весёлые деньки.
По прогнозам следующий уровень - $1750.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))
Уже вернулись почти на докризисный уровень)
Жаль что на низах по 12 закупился мало))))
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