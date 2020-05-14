tumos написав:
Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.
Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль. Очевидно котлы на нём топят дровами или углём.
Экипаж огромный, почти две тысячи человек. Скорость как у черепахи - 9 узлов.
Во время сирийской кампании россияне умудрились утопить 2 своих истребителя, так как они не могли нормально взлетать и делать посадку..
Стоимость этого бездарного похода около 10 млрд. рублей.
Сейчас «Кузя» находится на очередном ремонте и на бедолагу упал кран,
нанесший значительный ущерб. Затем на нём вспыхнул большой пожар с погибшими.
До этого утопили плавающий док, единственный в Рф, без которого ремонт невозможен.
Так что «Кузя» — символ российского флота.
Издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова»
в список худших авианосцев мира.
Дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе...
А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.