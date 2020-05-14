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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2147214821492150
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48

  tumos написав: Глобализация привела к критической зависимости ВПК от поставок из-за границы, включая Китай.

Ну теперь американцы умнее станут. В плане выбора партнёров.
Турки уже с С-400 доигрались, что потеряли заказы для F-35 на миллиарды долларов.
Ну и чего они добились? И с РФ друзьями не стали, и в ЕС не пускают, и с США разругались.
Теперь будут усиленно делать пахлаву, дабы удержать свою лиру от очередного обвала.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:52

  Shummi написав:Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))
Уже вернулись почти на докризисный уровень)
Жаль что на низах по 12 закупился мало))))

А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:25

  hxbbgaf написав:
  Shummi написав:Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))
Уже вернулись почти на докризисный уровень)
Жаль что на низах по 12 закупился мало))))

А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то.

Так то ж *бумажное*, а Вы про физмет
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:09

  tumos написав:Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.

Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль. Очевидно котлы на нём топят дровами или углём.
Экипаж огромный, почти две тысячи человек. Скорость как у черепахи - 9 узлов.
Во время сирийской кампании россияне умудрились утопить 2 своих истребителя, так как они не могли нормально взлетать и делать посадку..
Стоимость этого бездарного похода около 10 млрд. рублей.
Сейчас «Кузя» находится на очередном ремонте и на бедолагу упал кран,
нанесший значительный ущерб. Затем на нём вспыхнул большой пожар с погибшими.
До этого утопили плавающий док, единственный в Рф, без которого ремонт невозможен.
Так что «Кузя» — символ российского флота.
Издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова»
в список худших авианосцев мира.
Дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе...

А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.
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  #<1 ... 2147214821492150
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