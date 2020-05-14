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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48
tumos написав:
Глобализация привела к критической зависимости ВПК от поставок из-за границы, включая Китай.
Ну теперь американцы умнее станут. В плане выбора партнёров.
Турки уже с С-400 доигрались, что потеряли заказы для F-35 на миллиарды долларов.
Ну и чего они добились? И с РФ друзьями не стали, и в ЕС не пускают, и с США разругались.
Теперь будут усиленно делать пахлаву, дабы удержать свою лиру от очередного обвала.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:52
Shummi написав:
Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))
Уже вернулись почти на докризисный уровень)
Жаль что на низах по 12 закупился мало))))
А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:25
hxbbgaf написав: Shummi написав:
Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))
Уже вернулись почти на докризисный уровень)
Жаль что на низах по 12 закупился мало))))
А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то.
Так то ж *бумажное*, а Вы про физмет
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:09
tumos написав:
Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.
Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль. Очевидно котлы на нём топят дровами или углём.
Экипаж огромный, почти две тысячи человек. Скорость как у черепахи - 9 узлов.
Во время сирийской кампании россияне умудрились утопить 2 своих истребителя, так как они не могли нормально взлетать и делать посадку..
Стоимость этого бездарного похода около 10 млрд. рублей.
Сейчас «Кузя» находится на очередном ремонте и на бедолагу упал кран,
нанесший значительный ущерб. Затем на нём вспыхнул большой пожар с погибшими.
До этого утопили плавающий док, единственный в Рф, без которого ремонт невозможен.
Так что «Кузя» — символ российского флота.
Издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова»
в список худших авианосцев мира.
Дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе...
А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27
наблюдательный написав:
Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.
А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.
Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.
Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон".
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tumos
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:46
tumos написав: наблюдательный написав:
Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.
А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.
Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.
Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон".
Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению. А так как военные секреты нам не ведомы, то дискутировать о том, что написано в открытых военных источниках особого смысла нет, потому что в них всяк кулик своё болото хвалит. Лучше вернуться к тому, с чего начинали...
А именно:
США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.
В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.
И пока они полностью не модернизируют свою армию, за счёт остальных стран, особых проблем с долларом, окромя инфляции, не будет.
А уже потом могут наступить проблемы для кредиторов,
отказ обиженных стран от доллара, переход на всемирную универсальную валюту,
или что-то в этом роде. Но это будет потом.
А пока нужно потихоньку к этому готовиться. Потому что по другому уже очевидно не будет.
Медвежата переросли в голодных медведей....
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:06
Ну а уявіть наростання оцієї гібридної холодної війни США-Китай до стадії арешту активів , підприємств . Достатньо виграти кілька судів - про які вже починають говорити . На скільки там претензії США - трильйони небось ( якщо Німеччина ніби-то на 130 млрд ) ...
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32
наблюдательный написав:
.
Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению.
Лучше вернуться к тому, с чего начинали...
А именно:
США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.
В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.
Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо.
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