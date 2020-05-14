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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2147214821492150 Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:48 tumos написав: Глобализация привела к критической зависимости ВПК от поставок из-за границы, включая Китай. Глобализация привела к критической зависимости ВПК от поставок из-за границы, включая Китай.

Ну теперь американцы умнее станут. В плане выбора партнёров.

Турки уже с С-400 доигрались, что потеряли заказы для F-35 на миллиарды долларов.

Ну и чего они добились? И с РФ друзьями не стали, и в ЕС не пускают, и с США разругались.

Теперь будут усиленно делать пахлаву, дабы удержать свою лиру от очередного обвала. Ну теперь американцы умнее станут. В плане выбора партнёров.Турки уже с С-400 доигрались, что потеряли заказы для F-35 на миллиарды долларов.Ну и чего они добились? И с РФ друзьями не стали, и в ЕС не пускают, и с США разругались.Теперь будут усиленно делать пахлаву, дабы удержать свою лиру от очередного обвала. наблюдательный

Повідомлень: 3649 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:52 Shummi написав: Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))

Уже вернулись почти на докризисный уровень)

Жаль что на низах по 12 закупился мало)))) Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))Уже вернулись почти на докризисный уровень)Жаль что на низах по 12 закупился мало))))

А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то. А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то. hxbbgaf Повідомлень: 21464 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:25 hxbbgaf написав: Shummi написав: Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))

Уже вернулись почти на докризисный уровень)

Жаль что на низах по 12 закупился мало)))) Мое серебро наконец-то пошло в Рост опережающими темпами)))Уже вернулись почти на докризисный уровень)Жаль что на низах по 12 закупился мало))))

А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то. А где-то можно было закупиться по 12? Насколько я помню, РВС тогда минимально продавал по 14.90, это с пересчетом в доллар за унцию выходило, вообще, по 16 с чем-то.

Так то ж *бумажное*, а Вы про физмет Так то ж *бумажное*, а Вы про физмет VitaliyN Повідомлень: 147 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:09 tumos написав: Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.

Ну да, какой-то. Невидимый; стелс-технологии; водоизмещение больше, чем у крейсера; вооружение в перспективе пушка-рельсотрон неслыханной мощности и скорострельности. В общем чудо техники на воде. Стоимость единицы $4 млрд. И все прахом.

Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль. Очевидно котлы на нём топят дровами или углём.

Экипаж огромный, почти две тысячи человек. Скорость как у черепахи - 9 узлов.

Во время сирийской кампании россияне умудрились утопить 2 своих истребителя, так как они не могли нормально взлетать и делать посадку..

Стоимость этого бездарного похода около 10 млрд. рублей.

Сейчас «Кузя» находится на очередном ремонте и на бедолагу упал кран,

нанесший значительный ущерб. Затем на нём вспыхнул большой пожар с погибшими.

До этого утопили плавающий док, единственный в Рф, без которого ремонт невозможен.

Так что «Кузя» — символ российского флота.

Издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова»

в список худших авианосцев мира.

Дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе...



А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете. Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль. Очевидно котлы на нём топят дровами или углём.Экипаж огромный, почти две тысячи человек. Скорость как у черепахи - 9 узлов.Во время сирийской кампании россияне умудрились утопить 2 своих истребителя, так как они не могли нормально взлетать и делать посадку..Стоимость этого бездарного похода около 10 млрд. рублей.Сейчас «Кузя» находится на очередном ремонте и на бедолагу упал кран,нанесший значительный ущерб. Затем на нём вспыхнул большой пожар с погибшими.До этого утопили плавающий док, единственный в Рф, без которого ремонт невозможен.Так что «Кузя» — символ российского флота.Издание The National Interest в марте прошлого года включило «Кузнецова»в список худших авианосцев мира.Дорого, неэффективно, неконкурентоспособно, но выглядит пугающе...А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете. наблюдательный

Повідомлень: 3649 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27 наблюдательный написав: Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.

А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете. Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.

Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.

Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон". Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон". tumos Повідомлень: 1110 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:46 tumos написав: наблюдательный написав: Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.

А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете. Чудо техники на воде, это авианосец РФ «Адмирал Кузнецов», дым от которого видно за десятки миль.А вы нам тут об американских проблемах с рельсотронами толкуете.

Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.

Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон". Да ладно, вспомнили о Кузе, который был разработан и спущен на воду при СССР.Если исходить из концепции материковых и островных государств, то РФ относится к первым и их стратегия развития военного морского флота не делает упор на авианосцы. Например фрегаты проекта 22350 с цирконами, калибрами обнуляют авианосные группы ВМС США. Просто, дешево и эффективно. Было бы интересно узнать о результатах финансового аудита Пентагона, который попытался провести Трам. Примечательным моментом является нытье спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли о том, что РФ надо свернуть развертывание баллистических ракет "Сармат", гиперзвуковых комплексов "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению. А так как военные секреты нам не ведомы, то дискутировать о том, что написано в открытых военных источниках особого смысла нет, потому что в них всяк кулик своё болото хвалит. Лучше вернуться к тому, с чего начинали...

А именно:

США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.

В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.

И пока они полностью не модернизируют свою армию, за счёт остальных стран, особых проблем с долларом, окромя инфляции, не будет.

А уже потом могут наступить проблемы для кредиторов,

отказ обиженных стран от доллара, переход на всемирную универсальную валюту,

или что-то в этом роде. Но это будет потом.

А пока нужно потихоньку к этому готовиться. Потому что по другому уже очевидно не будет.

Медвежата переросли в голодных медведей.... Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению. А так как военные секреты нам не ведомы, то дискутировать о том, что написано в открытых военных источниках особого смысла нет, потому что в них всяк кулик своё болото хвалит. Лучше вернуться к тому, с чего начинали...А именно:США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.И пока они полностью не модернизируют свою армию, за счёт остальных стран, особых проблем с долларом, окромя инфляции, не будет.А уже потом могут наступить проблемы для кредиторов,отказ обиженных стран от доллара, переход на всемирную универсальную валюту,или что-то в этом роде. Но это будет потом.А пока нужно потихоньку к этому готовиться. Потому что по другому уже очевидно не будет.Медвежата переросли в голодных медведей.... наблюдательный

Повідомлень: 3649 З нами з: 29.04.09 Подякував: 92 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:06 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Ну а уявіть наростання оцієї гібридної холодної війни США-Китай до стадії арешту активів , підприємств . Достатньо виграти кілька судів - про які вже починають говорити . На скільки там претензії США - трильйони небось ( якщо Німеччина ніби-то на 130 млрд ) ... Puente Повідомлень: 3085 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:32 наблюдательный написав: .

Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению.

Лучше вернуться к тому, с чего начинали...

А именно:

США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.

В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.

Мы вместо темы о золоте, уже перешли к военному обозрению.Лучше вернуться к тому, с чего начинали...А именно:США будут и дальше наращивать свой военный потенциал, пока у них есть для этого возможности. А они, как показывают последние события, у них есть. И весь мир будет молча наблюдать как они увеличивают свой долг на астрономические суммы, раздавая деньги без лишней скромности.В том числе Пентагону и ВПК, в лице Боинга.

Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо. Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо. tumos Повідомлень: 1110 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:23 tumos написав: Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо. Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо.

В благополучные 2000-е уже печатали сколько надо. В итоге бакс превратился в бумагу (обесценился в 5 раз к тому же золоту) и для тех, кто в нем сидел, они оказались совсем не благополучные, по крайней мере, для их былых сбережений. В благополучные 2000-е уже печатали сколько надо. В итоге бакс превратился в бумагу (обесценился в 5 раз к тому же золоту) и для тех, кто в нем сидел, они оказались совсем не благополучные, по крайней мере, для их былых сбережений. hxbbgaf Повідомлень: 21464 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1519 раз. Подякували: 2220 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2147214821492150 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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