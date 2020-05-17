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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:03

  наблюдательный написав:
  tumos написав:Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо.

В Пентагоне считают иначе.
В 2020 году Минобороны США получит рекордные денежные вливания
в сумме 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше,
чем годом ранее.
Это предложение Белого дома стало для Пентагона "манной небесной",
поскольку оказалось значительно щедрее изначально запрошенной ими суммы.
Подавляющим большинством Конгресс поддержал это предложение.
Так что и дальше они скромничать не будут.


Вы считаете, что увеличение бюджета Пентагона на 3% попадает под понятие "зальют все деньгами" ? И это при недофинансировании кучи направлений ? Я бы согласился, если бы была оглашена сумма где-то в $1,5 трл прямых расходов на Пентагон.
tumos
 
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