наблюдательный написав:
В Пентагоне считают иначе.
В 2020 году Минобороны США получит рекордные денежные вливания
в сумме 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше,
чем годом ранее.
Это предложение Белого дома стало для Пентагона "манной небесной",
поскольку оказалось значительно щедрее изначально запрошенной ими суммы.
Подавляющим большинством Конгресс поддержал это предложение.
Так что и дальше они скромничать не будут.
Вы считаете, что увеличение бюджета Пентагона на 3% попадает под понятие "зальют все деньгами" ? И это при недофинансировании кучи направлений ? Я бы согласился, если бы была оглашена сумма где-то в $1,5 трл прямых расходов на Пентагон.