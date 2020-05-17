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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:03

  наблюдательный написав:
  tumos написав:Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо.

В Пентагоне считают иначе.
В 2020 году Минобороны США получит рекордные денежные вливания
в сумме 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше,
чем годом ранее.
Это предложение Белого дома стало для Пентагона "манной небесной",
поскольку оказалось значительно щедрее изначально запрошенной ими суммы.
Подавляющим большинством Конгресс поддержал это предложение.
Так что и дальше они скромничать не будут.


Вы считаете, что увеличение бюджета Пентагона на 3% попадает под понятие "зальют все деньгами" ? И это при недофинансировании кучи направлений ? Я бы согласился, если бы была оглашена сумма где-то в $1,5 трл прямых расходов на Пентагон.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06

  tumos написав:
  наблюдательный написав:
  tumos написав:Считаю нерабочей концепцию зальют все деньгами, напечатают сколько надо.

В Пентагоне считают иначе.
В 2020 году Минобороны США получит рекордные денежные вливания
в сумме 738 миллиардов долларов, что на 22 миллиарда больше,
чем годом ранее.
Это предложение Белого дома стало для Пентагона "манной небесной",
поскольку оказалось значительно щедрее изначально запрошенной ими суммы.
Подавляющим большинством Конгресс поддержал это предложение.
Так что и дальше они скромничать не будут.


Вы считаете, что увеличение бюджета Пентагона на 3% попадает под понятие "зальют все деньгами" ? И это при недофинансировании кучи направлений ? Я бы согласился, если бы была оглашена сумма где-то в $1,5 трл прямых расходов на Пентагон.

Это «понятие» не моё. Я писал что дадут денег столько, сколько им нужно.
Пентагону дали даже больше, чем он запросил. 1.5 трлн. Пентагон пока не просит. Но если будет такая крайняя необходимость, то дадут.
Даже не сомневайтесь....И Боингу с Локхид Мартин дадут...
Почему золото и серебро опять пошли в рост?
Потому что на горизонте замаячили очередные триллионы ликвидности, которые по прогнозам Дойчебанка, с большой вероятностью, американцы вольют в свою экономику во втором квартале этого года
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Реакция экономики на принудительную остановку.

https://ru.investing.com/analysis/article-200269643
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ну что, возьмём 1800?

P.S. Одессит, Вы ещё с нами или уже пересели в поезд недвижимости?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:07

Банки опять оборзели. Поставили маржу по серебру 25%. Ну-ну. Никакой дурак им не будет его сдавать в ближайшие года полтора так точно. Ни по какой цене.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2148214921502151
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