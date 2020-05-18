Додано: Пон 18 тра, 2020 13:11

hxbbgaf написав: Банки опять оборзели. Поставили маржу по серебру 25%. Ну-ну. Никакой дурак им не будет его сдавать в ближайшие года полтора так точно. Ни по какой цене. Банки опять оборзели. Поставили маржу по серебру 25%. Ну-ну. Никакой дурак им не будет его сдавать в ближайшие года полтора так точно. Ни по какой цене.

Они ещё живут в старой реальности. Вот когда золото станет многим недоступно по цене, тогда и начнётся массовый исход в серебро. Я смотрю на Ebay дешевле 30 долларов серебряную унцовую монету уже не найти.И это самые обычные инвест. монеты.А популярные, типа амер.орла, уже выставлены намного дороже.Плюс доставка $15-20. Скоро эта тенденция и сюда дойдёт, и могут наступить такие времена, когда золото будет доступно только богатым, серебро середнякам, ну а бедноте, как обычно, медь...Народ ещё не понял что нас ждёт впереди. Он ещё редко смотрит в сторону серебра, спрос не очень большой, и банкам оно пока мало интересно.Но всё может очень быстро измениться...