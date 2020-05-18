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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:53

  наблюдательный написав:
  Richi написав:Ну что, возьмём 1800?

Возьмём, но не сейчас....
Gold, Silver, Dollar, & Bonds Dumped Because 8 Healthy Young People Didn't Die From Test Vaccine....
Все восемь участников в исследовании Moderna не умерли от тестовой вакцины и выработали нейтрализующие вирус антитела, на уровнях наблюдаемых у людей которые естественным образом выздоровели от Covid-19.

На эти новостях акции резко выросли в цене, а золото, серебро, доллар и облигации теряют свой вес...

Понятно, что что-то придумают, чтоб напарить фуфло всему миру. А проверить фуфло или нет, тяжело, когда реальная смертность от всех зараженных - доли процента.
Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.
А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх.
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