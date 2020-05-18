наблюдательный написав:
Возьмём, но не сейчас....
Gold, Silver, Dollar, & Bonds Dumped Because 8 Healthy Young People Didn't Die From Test Vaccine....
Все восемь участников в исследовании Moderna не умерли от тестовой вакцины и выработали нейтрализующие вирус антитела, на уровнях наблюдаемых у людей которые естественным образом выздоровели от Covid-19.
На эти новостях акции резко выросли в цене, а золото, серебро, доллар и облигации теряют свой вес...
Понятно, что что-то придумают, чтоб напарить фуфло всему миру. А проверить фуфло или нет, тяжело, когда реальная смертность от всех зараженных - доли процента.
Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.
А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх.