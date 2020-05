Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2149215021512152 Додано: Пон 18 тра, 2020 22:53 наблюдательный написав: Richi написав: Ну что, возьмём 1800?

Возьмём, но не сейчас....

Gold, Silver, Dollar, & Bonds Dumped Because 8 Healthy Young People Didn't Die From Test Vaccine....

Все восемь участников в исследовании Moderna не умерли от тестовой вакцины и выработали нейтрализующие вирус антитела, на уровнях наблюдаемых у людей которые естественным образом выздоровели от Covid-19.



Понятно, что что-то придумают, чтоб напарить фуфло всему миру. А проверить фуфло или нет, тяжело, когда реальная смертность от всех зараженных - доли процента.

Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.

А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх. Понятно, что что-то придумают, чтоб напарить фуфло всему миру. А проверить фуфло или нет, тяжело, когда реальная смертность от всех зараженных - доли процента.Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх. hxbbgaf

Это позитив для своих ребят, которые станут ещё богаче, распилив деньги ФРС.

Какой может быть позитив при 36 млн.человек, которые подали заявки на пособия по безработице за 8 недель? Это одна четверть вҫей рабочей силы США.

А у них Доу растёт на 4% в день...Фонда летает в небесах, на крыльях из денег ФРС. Если денег больше не дадут, камнем вниз, так как в экономике уже начался полный швах. Но денег дадут, так как есть откуда брать.

График от Deutsche Bank предполагает, что ФРС может в какой-то момент монетизировать все активы США, включая, акции, жилую недвижимость, коммерческую недвижимость, все казначейские и корпоративные облигации, сельскохозяйственные угодья и так далее.







Все это составляет около 130 триллионов долларов ... Это позитив для своих ребят, которые станут ещё богаче, распилив деньги ФРС.Какой может быть позитив при 36 млн.человек, которые подали заявки на пособия по безработице за 8 недель? Это одна четверть вҫей рабочей силы США.А у них Доу растёт на 4% в день...Фонда летает в небесах, на крыльях из денег ФРС. Если денег больше не дадут, камнем вниз, так как в экономике уже начался полный швах. Но денег дадут, так как есть откуда брать.График от Deutsche Bank предполагает, что ФРС может в какой-то момент монетизировать все активы США, включая, акции, жилую недвижимость, коммерческую недвижимость, все казначейские и корпоративные облигации, сельскохозяйственные угодья и так далее.Все это составляет около 130 триллионов долларов ... наблюдательный

hxbbgaf написав: Понятно, что что-то придумают, чтоб напарить фуфло всему миру. А проверить фуфло или нет, тяжело, когда реальная смертность от всех зараженных - доли процента.

Это уже похоже на большую авнтюру.

Moderna Announces Proposed Public Offering of Shares of Common Stock

https://investors.modernatx.com/news-re ... on-stock-0

Ещё утром фармацевтическая компания Moderna вещала, что первое исследование её экспериментальной вакцины против COVID-19 - доклиническое испытание на людях - показало «многообещающие результаты». Но, как позже отметили аналитики, вакцина была протестирована только в двух низких дозах на 8 пациентах. А ещё должны быть несколько широких испытаний



Один из пользователей Твиттера @TESLACharts, написал удивительно подробное объяснение того, почему инвесторы должны воспринимать сегодняшнее объявление с огромной долей осторожности.

Оказывается, не только генеральный директор Moderna Стефан Бансел (чья доля Moderna сделала его миллиардером) продает удивительное количество акций Moderna, но и таинственная компания под названием «Flagship Pioneer», которая также является крупнейшим акционером Moderna, продает большой пакет акций. Эта компания, как объясняет @TeslaCharts, тоже контролируется Bancel.



Да, лихо могут сюжет закрутить. Конкурентов по этой теме очень много.

И каждый хочет первым сорвать бабло на вакцине.

наблюдательный написав: Да, лихо могут сюжет закрутить. Конкурентов по этой теме очень много.

И каждый хочет первым сорвать бабло на вакцине.

Сейчас начнут друг друга топить, ведь на кону сотни миллиардов...

И каждый хочет первым сорвать бабло на вакцине.

Это очень интересная тема! Особенно сейчас. На рынке фуфла и так очень много, а теперь на фоне эпидемии прибавится. Компании что-то разрабатывают, проводят хорошую пиар-компанию, годами привлекают деньги акционеров, пускают пыль в глаза...Акции пухнут... На выходе- ну,извините... не получилось! Результат-потеряные деньги инвесторов!

Это очень интересная тема! Особенно сейчас. На рынке фуфла и так очень много, а теперь на фоне эпидемии прибавится. Компании что-то разрабатывают, проводят хорошую пиар-компанию, годами привлекают деньги акционеров, пускают пыль в глаза...Акции пухнут... На выходе- ну,извините... не получилось! Результат-потеряные деньги инвесторов!Яркий пример недавно узнал. Есть в штатах такая бывщая бизнесвумен Элизабет Холмс. Создала компанию Теранос в 2003. Разрабатывали анализаторы крови, фишкой было что их анализатор на капле крови в течении нескольких минут может диагностировать у пациента рак. Привлекла 700 млн. Капитализация Теранос на пике в 2015 оценивалась в 9 ярдов. Все оказалось большим фуфелом. В 2018 уголовное дело, суд, Цена акции Теранос- ноль!!! Это очень интересная тема! Особенно сейчас. На рынке фуфла и так очень много, а теперь на фоне эпидемии прибавится. Компании что-то разрабатывают, проводят хорошую пиар-компанию, годами привлекают деньги акционеров, пускают пыль в глаза...Акции пухнут... На выходе- ну,извините... не получилось! Результат-потеряные деньги инвесторов!Яркий пример недавно узнал. Есть в штатах такая бывщая бизнесвумен Элизабет Холмс. Создала компанию Теранос в 2003. Разрабатывали анализаторы крови, фишкой было что их анализатор на капле крови в течении нескольких минут может диагностировать у пациента рак. Привлекла 700 млн. Капитализация Теранос на пике в 2015 оценивалась в 9 ярдов. Все оказалось большим фуфелом. В 2018 уголовное дело, суд, Цена акции Теранос- ноль!!! VitaliyN

Пентагону дали даже больше, чем он запросил. 1.5 трлн. Пентагон пока не просит. Но если будет такая крайняя необходимость, то дадут.

Даже не сомневайтесь....И Боингу с Локхид Мартин дадут...

Аппетит Пентагона сдерживают рост дефицита бюджета и госдолга. Бюджет предусматривал урезание расходов на $ 1 трлн в социальной сфере, а также правительственных расходов, на сельское хозяйство. И если уж быть точным для военного ведомства запрашивалось $750 млрд, а выделили $738 млрд. Все подвел черту. Аппетит Пентагона сдерживают рост дефицита бюджета и госдолга. Бюджет предусматривал урезание расходов на $ 1 трлн в социальной сфере, а также правительственных расходов, на сельское хозяйство. И если уж быть точным для военного ведомства запрашивалось $750 млрд, а выделили $738 млрд. Все подвел черту. tumos

