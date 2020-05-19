Додано: Пон 18 тра, 2020 23:50

hxbbgaf написав:

Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.

А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх. Но основная проблема для экономики - это пузыри доллара, трежерей и фонды, а вирус используется только, чтоб оправдать вызванные ошибочной финансовой политикой проблемы.А серебро, помнится, резко теряло в цене в марте на негативных новостях о вирусе, так что позитивные, наоборот, должны его теперь толкать вверх.

Это позитив для своих ребят, которые станут ещё богаче, распилив деньги ФРС.Какой может быть позитив при 36 млн.человек, которые подали заявки на пособия по безработице за 8 недель? Это одна четверть вҫей рабочей силы США.А у них Доу растёт на 4% в день...Фонда летает в небесах, на крыльях из денег ФРС. Если денег больше не дадут, камнем вниз, так как в экономике уже начался полный швах. Но денег дадут, так как есть откуда брать.График от Deutsche Bank предполагает, что ФРС может в какой-то момент монетизировать все активы США, включая, акции, жилую недвижимость, коммерческую недвижимость, все казначейские и корпоративные облигации, сельскохозяйственные угодья и так далее.Все это составляет около 130 триллионов долларов ...