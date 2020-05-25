Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 20 тра, 2020 21:49
Горячие новости по драгоценным металлам
Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:59
С учетом возобновления роста стоимости нефти, золоту будет "не сладко".
В общем, 1800 USD за унцию золота - пока под вопросом в этом году. Не говоря уже про 2000 USD за унцию золота.
Не исключено, что сейчас пик цены для золота.
Хотя, всё может быть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|