Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 20 тра, 2020 21:49
Горячие новости по драгоценным металлам
Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:59
С учетом возобновления роста стоимости нефти, золоту будет "не сладко".
В общем, 1800 USD за унцию золота - пока под вопросом в этом году. Не говоря уже про 2000 USD за унцию золота.
Не исключено, что сейчас пик цены для золота.
Хотя, всё может быть.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:53
Золото однозначно перекуплено.Какой-то желтый металл с себестоимостью добычи 700 дол.за унцию.Цена вернется на 1200.Заодно центробанки переоценят ЗВР. Но это не точно
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:16
Ну средняя себестоимость добычи где-то 1000, я так думаю... Хотя на каждом руднике она своя. А с остальным - с Вами согласен!!!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:57
Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 бакса.
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:17
А вот тут совсем не так. Они рапортовали когда-то о 2,6. Но это без учета омортизации, поточных инвестиций и транспортировки. А если учесть все - будет в несколько раз больше. Опять же на каждом месторождении своя себестоимость. Разные источники "компетентные счетоводы" разные цифры в среднем по Росии дают от 10 до 30 ! Хрен найдешь истину...
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:01
VitaliyN
Для справедливого сравнения нужно ещё добавить себестоимость изготовления
100 долларовой купюры. Результат будет ещё интересней...
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