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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2150215121522153
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:49

Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав: А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.

Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:59

С учетом возобновления роста стоимости нефти, золоту будет "не сладко".
В общем, 1800 USD за унцию золота - пока под вопросом в этом году. Не говоря уже про 2000 USD за унцию золота.
Не исключено, что сейчас пик цены для золота.
Хотя, всё может быть.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:53

  Victor8 написав:С учетом возобновления роста стоимости нефти, золоту будет "не сладко".
В общем, 1800 USD за унцию золота - пока под вопросом в этом году. Не говоря уже про 2000 USD за унцию золота.
Не исключено, что сейчас пик цены для золота.
Хотя, всё может быть.

Золото однозначно перекуплено.Какой-то желтый металл с себестоимостью добычи 700 дол.за унцию.Цена вернется на 1200.Заодно центробанки переоценят ЗВР. Но это не точно :lol:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:16

  heineken написав:Золото однозначно перекуплено.Какой-то желтый металл с себестоимостью добычи 700 дол.за унцию.Цена вернется на 1200.Заодно центробанки переоценят ЗВР. Но это не точно :lol:

Ну средняя себестоимость добычи где-то 1000, я так думаю... Хотя на каждом руднике она своя. А с остальным - с Вами согласен!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:57

  VitaliyN написав:
  heineken написав:Золото однозначно перекуплено.Какой-то желтый металл с себестоимостью добычи 700 дол.за унцию.Цена вернется на 1200.Заодно центробанки переоценят ЗВР. Но это не точно :lol:

Ну средняя себестоимость добычи где-то 1000, я так думаю... Хотя на каждом руднике она своя. А с остальным - с Вами согласен!!!

Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 бакса.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:17

  hxbbgaf написав:
  VitaliyN написав:
  heineken написав:Золото однозначно перекуплено.Какой-то желтый металл с себестоимостью добычи 700 дол.за унцию.Цена вернется на 1200.Заодно центробанки переоценят ЗВР. Но это не точно :lol:

Ну средняя себестоимость добычи где-то 1000, я так думаю... Хотя на каждом руднике она своя. А с остальным - с Вами согласен!!!

Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 бакса.

А вот тут совсем не так. Они рапортовали когда-то о 2,6. Но это без учета омортизации, поточных инвестиций и транспортировки. А если учесть все - будет в несколько раз больше. Опять же на каждом месторождении своя себестоимость. Разные источники "компетентные счетоводы" разные цифры в среднем по Росии дают от 10 до 30 ! Хрен найдешь истину...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:01

VitaliyN
Для справедливого сравнения нужно ещё добавить себестоимость изготовления
100 долларовой купюры. Результат будет ещё интересней... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:44

Личные доходы, м/м
Personal Income, m/m
Апрель
-2.2%
-6.5%
10.5%

То есть доходы американцев во время сидения дома выросли на 10.5% за 1 месяц, чего и близко никто не ожидал, ожидали падения на 6.5%! Ребята, гиперок!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 20:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

:-) ну ты уже и в главной написал)))
Да ралли по серебру моему. Я выскочил из AGQ на 18,3 оставив только SIVR. а оно и на 18,5 уже сходило)))
Гиперка конечно пока нет, но ждем инфляцию. а я блин сижу жду второго дна чтобы закупится, может и обломаюсь конечно!
Shummi
 
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