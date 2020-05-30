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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:50
hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
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Shummi
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Додано: Суб 30 тра, 2020 10:44
Shummi написав:hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
Думаете, когда все придут за физикой, у этих комексов что-то окажется за душой?
Особенно в вирус путешествовать.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48
VitaliyN написав: Richi написав:
А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.
Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?
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