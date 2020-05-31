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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:50

hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн :D
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:44

  Shummi написав:hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн :D
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать :D

Думаете, когда все придут за физикой, у этих комексов что-то окажется за душой?
Особенно в вирус путешествовать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48

  VitaliyN написав:
  Richi написав: А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.

Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.

Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

И? [url] http://www.profinance.ru/news/2020/05/2 ... nefti.html [url]
Когда будем покупать?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:24

  ihorsic написав:И? [url] http://www.profinance.ru/news/2020/05/2 ... nefti.html [url]
Когда будем покупать?

Похоже, все специально срежиссировано, сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных американских дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе).
http://www.profinance.ru/news/2020/05/3 ... e-fiz.html
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 31 тра, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:22

  Richi написав:Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?

сырьевой рынок всего мира сравнивать с рынком недвиги Украины - это как мировой футбол сравнивать с балетом в сельском клубе!
Я не могу на Ваш вопрос ответить.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:42

  hxbbgaf написав:...сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе)

Пожары и беспредел в центре Парижа, бунты в Гонконге,
социальное неравенство и протесты в Америке....
https://twitter.com/JordanUhl/status/12 ... 8752056320
Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.

При таких делах золото скучать не будет...
наблюдательный
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