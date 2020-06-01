hxbbgaf Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн Лучше Биотех, технологические компании тарить) ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь) Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
Shummi написав:hxbbgaf Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн Лучше Биотех, технологические компании тарить) ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь) Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
Думаете, когда все придут за физикой, у этих комексов что-то окажется за душой? Особенно в вирус путешествовать.
Richi написав: А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.
Интересно что будет через 1,5 года... У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?
hxbbgaf написав:...сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе)
Пожары и беспредел в центре Парижа, бунты в Гонконге, социальное неравенство и протесты в Америке.... https://twitter.com/JordanUhl/status/12 ... 8752056320 Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США, миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире... Мир заходит в тупик.