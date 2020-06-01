hxbbgaf Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн Лучше Биотех, технологические компании тарить) ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь) Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
Shummi написав:hxbbgaf Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн Лучше Биотех, технологические компании тарить) ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь) Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать
Думаете, когда все придут за физикой, у этих комексов что-то окажется за душой? Особенно в вирус путешествовать.
Richi написав: А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.
Интересно что будет через 1,5 года... У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.
Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?
hxbbgaf написав:...сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе)
Пожары и беспредел в центре Парижа, бунты в Гонконге, социальное неравенство и протесты в Америке.... https://twitter.com/JordanUhl/status/12 ... 8752056320 Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США, миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире... Мир заходит в тупик.
наблюдательный написав:Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США, миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире... Мир заходит в тупик.
При таких делах золото скучать не будет...
но не растет...
Очень мало в мире потрясений для золота... Вот это нытье - возмем / не возмем планку 1800, а много ли лет пройдет, когда будет 2000... Все не то! Под лежачий камень вода не течет. Надо действовать! Угоните флагманский корабль ВМС США, шарахните тамогавками по Китаю. Взломайте аккаунт Трампа. Напишите в твиттере что так будет с каждым, если заглючит айфон или Меркель не откажется от северного потока. После идите домой, усаживайтесь в мягкое кресло и наслаждайтесь настоящим взлетом драгмета!!!