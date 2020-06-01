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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:50

hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн :D
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:44

  Shummi написав:hxbbgaf
Та не в такой алармизм я не верю! Все будет онлайн :D
Лучше Биотех, технологические компании тарить)
ж*** будет, и мир будет распадаться на зоны, но физические монеты чисты бред. Грабанут, фиг за границу вывезешь)
Мне надо выводить деньги на карту и путешествовать :D

Думаете, когда все придут за физикой, у этих комексов что-то окажется за душой?
Особенно в вирус путешествовать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48

  VitaliyN написав:
  Richi написав: А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.

Интересно что будет через 1,5 года...
У нас нет пузыря на рынке недвиги, особенно в новострое. С чего Вы взяли что недвига нырнет вниз??? Новострой приемлемо торгуется, заоблачные цен нет. Цены с началом карантина и так где- то на 10% сели.

Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

И? [url] http://www.profinance.ru/news/2020/05/2 ... nefti.html [url]
Когда будем покупать?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:24

  ihorsic написав:И? [url] http://www.profinance.ru/news/2020/05/2 ... nefti.html [url]
Когда будем покупать?

Похоже, все специально срежиссировано, сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных американских дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе).
http://www.profinance.ru/news/2020/05/3 ... e-fiz.html
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 31 тра, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:22

  Richi написав:Судя по Вашей логике, на рынке нефти и газа был пузырь?

сырьевой рынок всего мира сравнивать с рынком недвиги Украины - это как мировой футбол сравнивать с балетом в сельском клубе!
Я не могу на Ваш вопрос ответить.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:42

  hxbbgaf написав:...сейчас произойдет какой-то катаклизм и все это золото останется у нужных дядь по форс-мажору, а трейдеры как и хотели останутся с носом (с ноликами в компе)

Пожары и беспредел в центре Парижа, бунты в Гонконге,
социальное неравенство и протесты в Америке....
https://twitter.com/JordanUhl/status/12 ... 8752056320
Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.

При таких делах золото скучать не будет...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.

При таких делах золото скучать не будет...

но не растет...
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:32

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.

При таких делах золото скучать не будет...

но не растет...

Очень мало в мире потрясений для золота... Вот это нытье - возмем / не возмем планку 1800, а много ли лет пройдет, когда будет 2000... Все не то! Под лежачий камень вода не течет. Надо действовать! Угоните флагманский корабль ВМС США, шарахните тамогавками по Китаю. Взломайте аккаунт Трампа. Напишите в твиттере что так будет с каждым, если заглючит айфон или Меркель не откажется от северного потока. После идите домой, усаживайтесь в мягкое кресло и наслаждайтесь настоящим взлетом драгмета!!! :D :D :D
VitaliyN
 
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