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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:53
odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.
При таких делах золото скучать не будет...
но не растет...
Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 21:05
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Очень мало в мире потрясений для золота... Вот это нытье - возмем / не возмем планку 1800, а много ли лет пройдет, когда будет 2000... Все не то! Под лежачий камень вода не течет. Надо действовать! Угоните флагманский корабль ВМС США, шарахните тамогавками по Китаю.
Зря злорадствуете. Вы так и не поняли одну простую вещь,
о которой тут было много написано.
Речь не идёт о золоте, как средстве для зарабатывания денег. Для этого есть другие инструменты. Речь идёт о сохранении сбережений от инфляции, которая с каждым годом становится всё выше и выше.
Тут и бомбить никого не нужно, так как это уже делают ФРС и остальные ЦБ.
Но их денежные томагавки ещё в полёте, и скоро очень многие почувствуют их удар.
В пятницу председатель ФРС Д.Пауэлл провел сессию вопросов и ответов с экономистом Принстона А. Блиндером:...Binder asked Powell if there is any limit to how much the Fed’s balance sheet can grow. Powell said he wasn’t concerned and the balance sheet has a long way to go... .
Тоесть, количество напечатанных денег ФРС уже не волнует.
Так что мир уже живёт в сказке, где деньги раздают бесплатно,
а не в реальной экономике, где, как известно, чудес не бывает...
Повторяю ещё раз:
Тут не биржа СОМЕХ, и речь идёт не о прибыли, а о сохранении сбережений
от грядущей инфяции.
Если хочется заработать или потерять монету, то для этого есть акции,
недвига, депозиты и прочие МММ, типа В2В или Минтоса.
То, что как раз вам и нужно.
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37
VitaliyN написав:
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
Да я особо и не напрягаюсь...
Тут вроде как не цирк-шапито, чтобы вам весело было.
Тем более что тема золота вас не интересует вообще,
и вы постоянно это подчёркиваете.
Ваше желание поёрничать мне понятно. Сам такой.
Только я не посещаю, например, форум любителей собак,
и не просвещаю собачатников о глупости держать этих животных.
Ведь они постоянно болеют, паразитов носят, по ночам спать не дают,
и главное, постоянно жрать хотят. Нафиг они нужны.
От них одни убытки...
Надеюсь, мораль сей басни вам понятна...
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