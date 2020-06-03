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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:53
odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Уже 6 млн.больных короной, 40млн.безработных только в США,
миллионы беженцев в Европе, бесконтрольная печать денег во всём мире...
Мир заходит в тупик.
При таких делах золото скучать не будет...
но не растет...
Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
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наблюдательный
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Додано: Вів 02 чер, 2020 21:05
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Очень мало в мире потрясений для золота... Вот это нытье - возмем / не возмем планку 1800, а много ли лет пройдет, когда будет 2000... Все не то! Под лежачий камень вода не течет. Надо действовать! Угоните флагманский корабль ВМС США, шарахните тамогавками по Китаю.
Зря злорадствуете. Вы так и не поняли одну простую вещь,
о которой тут было много написано.
Речь не идёт о золоте, как средстве для зарабатывания денег. Для этого есть другие инструменты. Речь идёт о сохранении сбережений от инфляции, которая с каждым годом становится всё выше и выше.
Тут и бомбить никого не нужно, так как это уже делают ФРС и остальные ЦБ.
Но их денежные томагавки ещё в полёте, и скоро очень многие почувствуют их удар.
В пятницу председатель ФРС Д.Пауэлл провел сессию вопросов и ответов с экономистом Принстона А. Блиндером:...Binder asked Powell if there is any limit to how much the Fed’s balance sheet can grow. Powell said he wasn’t concerned and the balance sheet has a long way to go... .
Тоесть, количество напечатанных денег ФРС уже не волнует.
Так что мир уже живёт в сказке, где деньги раздают бесплатно,
а не в реальной экономике, где, как известно, чудес не бывает...
Повторяю ещё раз:
Тут не биржа СОМЕХ, и речь идёт не о прибыли, а о сохранении сбережений
от грядущей инфяции.
Если хочется заработать или потерять монету, то для этого есть акции,
недвига, депозиты и прочие МММ, типа В2В или Минтоса.
То, что как раз вам и нужно.
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
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VitaliyN
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Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37
VitaliyN написав:
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
Да я особо и не напрягаюсь...
Тут вроде как не цирк-шапито, чтобы вам весело было.
Тем более что тема золота вас не интересует вообще,
и вы постоянно это подчёркиваете.
Ваше желание поёрничать мне понятно. Сам такой.
Только я не посещаю, например, форум любителей собак,
и не просвещаю собачатников о глупости держать этих животных.
Ведь они постоянно болеют, паразитов носят, по ночам спать не дают,
и главное, постоянно жрать хотят. Нафиг они нужны.
От них одни убытки...
Надеюсь, мораль сей басни вам понятна...
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наблюдательный
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Додано: Сер 03 чер, 2020 19:45
наблюдательный написав: VitaliyN написав:
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
Да я особо и не напрягаюсь...
Тут вроде как не цирк-шапито, чтобы вам весело было.
Тем более что тема золота вас не интересует вообще,
и вы постоянно это подчёркиваете.
Ваше желание поёрничать мне понятно. Сам такой.
Только я не посещаю, например, форум любителей собак,
и не просвещаю собачатников о глупости держать этих животных.
Ведь они постоянно болеют, паразитов носят, по ночам спать не дают,
и главное, постоянно жрать хотят. Нафиг они нужны.
От них одни убытки...
Надеюсь, мораль сей басни вам понятна...
Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...
Хотя ветка не о золоте...
Горячие новости о драгоценных металлах! Я чуть-чуть в платине. Может быть и не нужно было... Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!
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VitaliyN
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:08
наблюдательный написав:
Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?! Милославский
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25
VitaliyN написав:
Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...
1.Хочу вам напомнить, что практически все ЦБ мира имеют золото в своих резервах и никто его не продаёт. Тоесть, желтый металл для них не есть фуфло.
2.Около 6 лет я тут писал то, что пишете вы сейчас. Только в отличии от вас, я не называл его ерундой, а писал что его не нужно покупать в данный момент, так как оно будет ещё дешевле. Потому что крупнейшие экономики мира США и Китай показывали динамический рост, а ФРС регулярно повышала проц.ставки, делая доллар дороже. Не было смысла вкладываться в золото. И золото действительно упало с 1650 до 1100$.
Но ровно год назад всё резко изменилось.
Как только Трамп заявил что Америке сильный доллар не нужен,
и начались намёки на снижение ставки ФРС,
я тут написал, что кино закончилось...Горячие новости по драгоценным металлам
И цена тогда была 1280$. Уже год как пишу, что золото будет только дорожать(сейчас 1700).
Потому что кругом становится только хуже и хуже.
Кто этого не видит, то это уже его проблема.
VitaliyN написав:
Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!
Ваша миссия будет не напрасной, если вместо пустых слов, будет аргументированная доказательная база....
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35
odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?! Милославский
Двери там довольно тяжелые, сразу и не откроешь. Время нужно....
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