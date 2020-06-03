Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25

VitaliyN написав: Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...

Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...

VitaliyN написав: Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!

Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!

1.Хочу вам напомнить, что практически все ЦБ мира имеют золото в своих резервах и никто его не продаёт. Тоесть, желтый металл для них не есть фуфло.2.Около 6 лет я тут писал то, что пишете вы сейчас. Только в отличии от вас, я не называл его ерундой, а писал что его не нужно покупать в данный момент, так как оно будет ещё дешевле. Потому что крупнейшие экономики мира США и Китай показывали динамический рост, а ФРС регулярно повышала проц.ставки, делая доллар дороже. Не было смысла вкладываться в золото. И золото действительно упало с 1650 до 1100$.Но ровно год назад всё резко изменилось.Как только Трамп заявил что Америке сильный доллар не нужен,и начались намёки на снижение ставки ФРС,я тут написал, что кино закончилось...И цена тогда была 1280$. Уже год как пишу, что золото будет только дорожать(сейчас 1700).Потому что кругом становится только хуже и хуже.Кто этого не видит, то это уже его проблема.Ваша миссия будет не напрасной, если вместо пустых слов, будет аргументированная доказательная база....