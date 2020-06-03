Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:53
Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:05
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37
Да я особо и не напрягаюсь...
Тут вроде как не цирк-шапито, чтобы вам весело было.
Тем более что тема золота вас не интересует вообще,
и вы постоянно это подчёркиваете.
Ваше желание поёрничать мне понятно. Сам такой.
Только я не посещаю, например, форум любителей собак,
и не просвещаю собачатников о глупости держать этих животных.
Ведь они постоянно болеют, паразитов носят, по ночам спать не дают,
и главное, постоянно жрать хотят. Нафиг они нужны.
От них одни убытки...
Надеюсь, мораль сей басни вам понятна...
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:45
Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...
Хотя ветка не о золоте...
Горячие новости о драгоценных металлах! Я чуть-чуть в платине. Может быть и не нужно было... Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?! Милославский
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25
1.Хочу вам напомнить, что практически все ЦБ мира имеют золото в своих резервах и никто его не продаёт. Тоесть, желтый металл для них не есть фуфло.
2.Около 6 лет я тут писал то, что пишете вы сейчас. Только в отличии от вас, я не называл его ерундой, а писал что его не нужно покупать в данный момент, так как оно будет ещё дешевле. Потому что крупнейшие экономики мира США и Китай показывали динамический рост, а ФРС регулярно повышала проц.ставки, делая доллар дороже. Не было смысла вкладываться в золото. И золото действительно упало с 1650 до 1100$.
Но ровно год назад всё резко изменилось.
Как только Трамп заявил что Америке сильный доллар не нужен,
и начались намёки на снижение ставки ФРС,
я тут написал, что кино закончилось...
Горячие новости по драгоценным металлам
И цена тогда была 1280$. Уже год как пишу, что золото будет только дорожать(сейчас 1700).
Потому что кругом становится только хуже и хуже.
Кто этого не видит, то это уже его проблема.
Ваша миссия будет не напрасной, если вместо пустых слов, будет аргументированная доказательная база....
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:06
В ценах на продукты питания и услуги по образованию пошел заметный инфляционный процесс. Годовые темпы роста стоимости продуктов питания стали максимальными с февраля 2012 года - 3,5%. Рост цен на продукты питания в месячном выражении стал максимальным с февраля 1974 года.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:26
По продуктовой корзине это пока временное явление,
так как гигант мясной переработки США, фирма «Tyson»,
закрыла около 30 заводов по всей стране из-за болезней работников.
Поэтому и свинина там сильно подорожала. По услугам да, процесс пошел...
Сейчас амер.безработным выплачивают по 1200$ в мес., и они ещё хорошо живут. Могут пить пивко, бузить на улицах и не работать.
Но с 1 августа эта шара должна закончиться, и тогда начнётся самое интересное.
Если денег перестанут давать, то карманы у них быстро опустеют, и может начаться дефляционная спираль, при которой цены должны будут падать практически на всё... И чем дальше, тем больше.
Вполне вероятно, что на золото тоже. И тогда уже будет не рецессия,
а настоящая депрессия.
И выход из неё будет только один. Массированная печать денег с ускоряющейся инфляцией, что для золота будет гуд..
Если ФРС испугается этой мрачной перспективы, и в августе деньжат подкинет опять , то для золота это снова будет плюс.
Учитывая что в ноябре у Трампа будут перевыборы,
очевидно остановятся на втором варианте.
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