Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:53
Не всё сразу...
По классике жанра, ему уже пора маленько упасть, и сделать передышку, перед очередным рывком. Деньги ФРС, в основе своей, ещё не просочились на потребительский рынок.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:05
Да расслабтесь. Скучно на ветке. Это шутка, для разрядки
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37
Да я особо и не напрягаюсь...
Тут вроде как не цирк-шапито, чтобы вам весело было.
Тем более что тема золота вас не интересует вообще,
и вы постоянно это подчёркиваете.
Ваше желание поёрничать мне понятно. Сам такой.
Только я не посещаю, например, форум любителей собак,
и не просвещаю собачатников о глупости держать этих животных.
Ведь они постоянно болеют, паразитов носят, по ночам спать не дают,
и главное, постоянно жрать хотят. Нафиг они нужны.
От них одни убытки...
Надеюсь, мораль сей басни вам понятна...
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:45
Конечно же тут самаое серьезное сообщество мира, которое песни слогает и стихи пишет про золото... И шутки им чужды и гонят они на противников желтого металла...
Хотя ветка не о золоте...
Горячие новости о драгоценных металлах! Я чуть-чуть в платине. Может быть и не нужно было... Если после моих сообщений * пара оленей* не купила по 1800-2000.. Значит - миссия моя не напрасна!
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?! Милославский
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:25
1.Хочу вам напомнить, что практически все ЦБ мира имеют золото в своих резервах и никто его не продаёт. Тоесть, желтый металл для них не есть фуфло.
2.Около 6 лет я тут писал то, что пишете вы сейчас. Только в отличии от вас, я не называл его ерундой, а писал что его не нужно покупать в данный момент, так как оно будет ещё дешевле. Потому что крупнейшие экономики мира США и Китай показывали динамический рост, а ФРС регулярно повышала проц.ставки, делая доллар дороже. Не было смысла вкладываться в золото. И золото действительно упало с 1650 до 1100$.
Но ровно год назад всё резко изменилось.
Как только Трамп заявил что Америке сильный доллар не нужен,
и начались намёки на снижение ставки ФРС,
я тут написал, что кино закончилось...
Горячие новости по драгоценным металлам
И цена тогда была 1280$. Уже год как пишу, что золото будет только дорожать(сейчас 1700).
Потому что кругом становится только хуже и хуже.
Кто этого не видит, то это уже его проблема.
Ваша миссия будет не напрасной, если вместо пустых слов, будет аргументированная доказательная база....
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:06
В ценах на продукты питания и услуги по образованию пошел заметный инфляционный процесс. Годовые темпы роста стоимости продуктов питания стали максимальными с февраля 2012 года - 3,5%. Рост цен на продукты питания в месячном выражении стал максимальным с февраля 1974 года.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:26
По продуктовой корзине это пока временное явление,
так как гигант мясной переработки США, фирма «Tyson»,
закрыла около 30 заводов по всей стране из-за болезней работников.
Поэтому и свинина там сильно подорожала. По услугам да, процесс пошел...
Сейчас амер.безработным выплачивают по 1200$ в мес., и они ещё хорошо живут. Могут пить пивко, бузить на улицах и не работать.
Но с 1 августа эта шара должна закончиться, и тогда начнётся самое интересное.
Если денег перестанут давать, то карманы у них быстро опустеют, и может начаться дефляционная спираль, при которой цены должны будут падать практически на всё... И чем дальше, тем больше.
Вполне вероятно, что на золото тоже. И тогда уже будет не рецессия,
а настоящая депрессия.
И выход из неё будет только один. Массированная печать денег с ускоряющейся инфляцией, что для золота будет гуд..
Если ФРС испугается этой мрачной перспективы, и в августе деньжат подкинет опять , то для золота это снова будет плюс.
Учитывая что в ноябре у Трампа будут перевыборы,
очевидно остановятся на втором варианте.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:11
Ну вот, только что сорока на хвосте принесла:
Trump Team Envisions Up to $1 Trillion for Next Stimulus Round
Ребята уже готовятся вкинуть в топку очередной трюлик...
Европа тоже не пасёт задних.
Сегодня ЕЦБ заявил что готовит программу стимулирования на 600 млрд. евро.
Эта сумма превышает 750 млрд евро на покупку государственных облигаций, объявленных ЕЦБ в марте, и составляет уже 1,35 трлн евро...
Счёт пошел уже на триллионы...
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